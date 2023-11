Susana expulsada, Luitingo a casa a destrozar canciones, Jessica nominada y Zeus por fin libre

Como diría Núñez Feijóo eligiendo una letra de Extremoduro a Pedro Sánchez en un debate de investidura, ‘Me he pasado tantas horas / viendo de los pétalos la flor, / que se me acerca una amapola /y me vuelve a la boca to'l sabor / salte conmigo amol / dame la tela amol’. Eso es lo que parece susurrar al oído Susana a Zeus Montiel cada mañana, cada tarde y cada noche. ¿Qué significa? Sólo Susana lo sabe aunque Zeus le contesta (diga o que diga) que está para lo que quiera, que no se corte pidiendo.

Y así está siendo. Susana no se corta. Puede pedir a Zeus que abandone la casa junto a ella para que dé la cara en el plató de Telecinco, puede pedirle pasta sin decoro alguno, puede soltar sapos y culebras contra el pobre pagafantas de su pareja en la casa. Le da lo mismo ocho que ochenta y, lo peor de todo, a él tampoco le pasa nada al escucharlo.

Esta noche Susana va a la calle con toda seguridad. Ojalá le acompañe el sujeto que dice ser cantante (si este es cantante mi vecino del cuarto b es un obispo gay disfrazado de panadero). Y la perfección de esta gala llegaría si las nominaciones pusieran a tiro del público a Jessica. Decía que esta noche va a la calle Susana con toda seguridad y vamos a asistir a una tragedia sin precedentes. Lágrimas y gestos de dolor; depresión y discursos disparatados. Esta chica no es la más lista de la clase (eso es seguro) y tiene un problema de inteligencia que le lleva al borde del abismo cada vez que abre la boca. Zeus que está dispuesto a echar un cable a esta chica sea como sea, si pudiera donar parte de su cociente intelectual (digamos un 98 por ciento) no arreglaría nada. Pongamos que su CI (el de Zeus) es 60 (ya les digo yo que mucho más no suma) y cede 59 puntos a Susana; sumados con lo de la propia Susana estaríamos hablando de 70 puntos con suerte.

Jamás habíamos tenido en pantalla a alguien tan egocéntrico y tan insultón. Hace unos días les decía a Michael y Zeus que ellos ni son protagonistas ni tienen un perfil adecuado. Y se quedó tan pichi.

En fin, a ver si tenemos suerte y escuchamos el nombre de Susana, el de Luitingo y el de Jessica. Sería perfecto. Y espero que algún día nos expliquen qué criterios siguen al elegir concursantes para el formato porque no deja de ser curioso la facilidad para agrupar gente que nunca supera el canon de normalidad.