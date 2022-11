Suspenso general

No conozco a nadie que hable bien de los políticos en general. Pero todos los medios de comunicación nos bombardean cada día con ellos hasta el hastío. Lo más lógico es que cuando lleguen las próximas alecciones no vaya nadie a votar, pero eso no va a pasar nunca porque ellos, los políticos, se encargan de que consideremos que es imprescindible votar para mantener la democracia y que no venga un militar con los cojones hinchados a meternos de nuevo en una nueva dictadura, como si esto que tenemos ahora fuera una verdadera democracia. Votamos a un señor que nos promete el oro y el moro, se hace con los mandos del país y durante cuatro años hace lo que le sale de los cataplines. Puedes patalear, protestar en las redes sociales o manifestarte en la calle, pero el dictador disfrazado de demócrata se pasa por la entrepierna tu descontento y va a lo suyo, que es seguir en el poder. Algo tiene que cambiar en nuestro país, pero el cambio tampoco nos gustaría. Detesto profundamente al actual presidente del Gobierno, el mentiroso Sánchez, por cómo llegó a la Moncloa y lo que derrocha con tal de seguir en el sillón presidencial. Maldigo su nombre cada vez que salgo de casa a comprar o tengo que pagar tantos impuestos para, según él, mantener el estado del bienestar. Y también sus privilegios, sus vaciladas con el Falcon y esos veintitantos ministerios que mantiene con toda la cara del mundo, como si fuera imprescindible seguir dándole cientos de millones de euros cada año a Alberto Garzón e Irene Montero, con el nivelito que tienen. Pero no me consuela nada saber que en poco menos de un año puede estar en la Moncloa Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, que se está desinflando cada día de manera pasmosa. Mientras Sánchez tenga dinero europeo para seguir comprando votos, como hace, el gallego no llegará a la Moncloa y solo de pensar que Pinocho pueda estar otros cuatro años en el poder, o sea, hasta 2027, dan ganas de morirse, que es un día que ni pintado para eso. Doy un suspenso general a la clase política actual porque se les nota demasiado que les importamos un bledo. No pienso votar a nadie en las próximas elecciones generales porque no creo ya en un sistema que me utiliza solo para meter una papeleta en una urna cada cuatro años y luego se olvida de mí por completo. Menos Hacienda, que me cruje llevándose la mitad de lo que facturo cada año como autónomo para que luego el Estado me vaya a dar unos cientos de euros de pensión tras medio siglo de duro trabajo. Y encima quieren que sea un buen ciudadano, que vaya a votar y que siga pensando en los demás como un pringado generoso y solidario. Suspenso general como una catedral a esta clase política corrupta que no merece nada más que desprecio. También a esos columnistas que están todo el día defendiendo al Gobierno y atacando a Feijóo y Ayuso por un puesto en las tertulias televisivas. Y a mí mismo, por gilipollas. No es un buen día para cagarse en los muertos de nadie. Pero se pueden ir a la mierda.