Tamames no se dejó manipular con Ucrania

“No ha dicho usted nada de Ucrania”, le echó en cara Pedro Sánchez a Ramón Tamames en la moción de censura del martes pasado. Claro, había que pronunciarse, pero según el guion establecido, esto es, según nos dicen que pensemos y hablemos. De lo contrario, los que nos salgamos de él, ahora ya podemos ser cómplices de un genocida, de un asesino de guerra y todo aquello que queramos endosarle porque el poder judicial se instaló para que legislara según los intereses de quienes lo colocan ahí. Jueces progresistas y jueces conservadores, menuda falta de respeto a la Justicia, ¿quién puede estar seguro con este enfoque de que la Justicia es Justicia? Si el poder judicial mundial estuviera controlado por Putin el asesino de guerra sería Biden. A mí todo esto no me gusta nada y sin embargo debo tragar con que en la guerra suceden bestialidades porque el humano no deja de ser un animal que se convierte en una bestia cuando puede sacar su bilis impunemente. El humano, Putin sí, Biden y su país, también, o más, hay pruebas de sobra.

Con este dominio del discurso y esta creación de mentalidades culturales que se vuelven inquisidoras con quienes no nos colocamos claramente de uno u otro bando sino que deseamos estudiar y comprobar todos los elementos mediante un análisis estructural completo antes de emitir un veredicto o un diagnóstico, la democracia se convierte en una dictadura encubierta al servicio de un señor de la guerra que nos lleva fastidiando desde 1945. En los inicios de los 80, los países en vías de desarrollo se rebelaron dialécticamente en el seno de la UNESCO contra las desigualdades y abusos del Norte contra el Sur. A pesar del Nuevo Orden de 1944 en Bretton Woods, el 20 por ciento de la población mundial dominaba sobre el resto. Aquella rebelión quedó en nada cuando derribaron el Muro de Berlín y cayó la URSS. El mercado declaró el fin de la Historia por derrota del Mal, aunque después debió revisar sus postulados al irrumpir nuevos acontecimientos.

Tamames se salió de la oficialidad y eso que ahora es un neoliberal y podía haberse situado del lado de los buenos. Pero el profesor piensa por sí mismo y acusó a la UE y a su dueño, EEUU, de ser el responsable máximo de la guerra contra Ucrania, algo que saben en las alturas de la UE y de la OTAN y no se atreven a afirmarlo públicamente porque temen perder el paraguas yanqui y tener que caminar solos. Lo que se está haciendo con aquella parte de Europa llamada Ucrania es terrible y que el resto de Europa lo esté permitiendo es aún peor. El castigo al criminal de guerra debería ser una distinción compartida, no sólo se la merece Putin sino también otros que son las causas más profundas del conflicto.

Por supuesto, cómo vamos a estar de acuerdo con el plan de paz chino, eso no puede ser, hay que luchar hasta la última gota de sangre de los ucranianos y de los rusos, nosotros sólo tendremos que pagar mucho más por nuestro consumo inconsciente, la guerra tiene que seguir hasta la derrota de Putin o hasta que la estructura de poder que sostiene a Putin opine lo contrario. De manera parecida a como se convenció a la guardia nacional de Saddam Hussein para que lo abandonara a su suerte, hay que presionar al entorno del presidente ruso para que lo abandone. Putin debe morir, como Milosevic, como Sadam, como Gadafi, como Bin Laden, cada uno a su estilo han cruzado las rayas rojas colocadas por Occidente y no conviene apresarlos para juzgarlos, no sea que resulte peor el remedio democrático que la enfermedad, hay que matarlos, nada de intentar negociaciones de paz, procurar usar la palabra, no son de los nuestros a pesar de que algunos lo fueran alguna vez -como Sadam o el mismo Bin Laden-, todos están muertos y bien muertos. Falta Putin, cuyo país es Europa pero París y Berlín no se quieren sentar con un macho más dominante que ellos y se acercan a un Biden que a pesar de su insolvencia desea presentarse a unas nuevas elecciones para seguir sirviendo a las empresas de armamento.

Sánchez quiso retratar a Tamames y a Abascal a los que supone al lado del Mal. En una democracia cada cual puede estar donde le plazca, si bien debe prepararse para pagar las consecuencias de hallarse en el bando equivocado, no elegido por el Poder mercantil occidental. Tal vez sea mejor eso, ser coherente, antes que perseguir por un pasillo al señorito para pedirle la limosna de que te dé la mano y se haga una foto contigo. Eso a Sánchez le da igual porque no conoce lo que es la integridad, no se lleva ya esa característica del comportamiento. Somos tremendamente idiotas quienes intentamos complicar las cosas, Putin es el cáncer, al que diga lo contrario o simplemente lo dude hay que largarle dos frases célebres: “por qué no te callas” o “¡se sienten, coño!”.