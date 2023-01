Tamara Falcó e Isabel Preysler se convierten en iconos de la estupidez bien pagada

Me da exactamente igual si unos tienen muchos millones o unos pocos menos de lo deseado por ellos mismos. Me da igual si alguien es capaz de amasar una fortuna. Y creo que es muy respetable ganar una cantidad improbable si se trabaja y se arriesga y se desea. Los ricos no son los malos de la película. Los malos pueden ser ricos o pobres.

Lo que no me da igual es la ostentación innecesaria y obscena, lo que no me da igual es que alguien publique una foto como la que acompaña esta columna mientras que miles de personas siguen sin trabajo, miles de familias no son capaces de llegar a final de mes aunque se han apretado el cinturón al máximo. ¿Qué han conseguido publicando esa imagen? Ya han presumido y han dado la nota ¿y ahora qué? Pues ahora a facturar un poquito más. Dinero y más dinero que restriegan en la cara a los que no lo tienen.

Hemos construido una sociedad ávida de oropel, de pan de oro en los marcos de las puertas y de maquillaje en rostros, vidas y muertes. Todo ha de estar recubierto de un lujo superficial y vacío que nos convierte en seres de segunda categoría aunque pensemos que es justo al contrario.

Tamara Falcó y su madre se han convertido en el icono de la estupidez bien pagada, en la imagen exacta del vacío existencial, en el perpetuo anuncio de decadencia. Pero nos fascina ver lo que hacen, deseamos ver una fotografía tras otra en la que nos muestren luces y papeles de colores, vestidos caros y zapatos imposibles. Es lo que hay y es lo que somos.