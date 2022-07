Tamara Falcó ‘la pija’ y su docuserie hipermegaguay

¿Les gusta Tamara Falcó? Pues están de enhorabuena. Netflix anuncia que la docuserie sobre esta mujer se va a estrenar en breve. No sé qué interés puede tener algo así aunque se está hablando mucho de ello en redes sociales y hoy, desgraciadamente, de lo que se habla en la Internet hay que estar pendiente ya que allí se encuentra el interés más general.

Tamara Falcó en una niña pija. Eso en sí mismo no es mejor ni peor y, desde luego, no es un delito. Ahora bien, aguantar a alguien que cree que el mundo es eso que se ve en Sotogrande o en las fiestas que se celebran en casa de familias adineradas, es un ejercicio que no resulta sencillo. Tamara Falcó puede resultar completamente estúpida por lo superficial que es. Tampoco es algo intrínsecamente nefasto aunque resulta desolador que la inteligencia no se valore en la actualidad y la falta de ella se premie con fama y documentales. Tamara Falcó es muy religiosa y esto, sencillamente, no se debe juzgar puesto que se trata de lo más íntimo del ser humano. Por ello, resulta incomprensible que sea ella misma la que se deje ver, la que presuma de ser como es respecto a las cosas de Dios. Tamara Falcó tiene pinta de ser buena gente, educada y de trato exquisito, pero al que escribe le despierta el mismo interés que la reproducción de las esponjas en el océano Índico. Es difícil entender cómo alguien gasta un dineral en hacer estas cosas y es difícil comprender cómo una plataforma como Netflix se empeña en llenar su oferta con estas cosas y estas gentes.

Pronto veremos cómo nos cuentan la historia de una joven que ha ganado un concurso en la televisión y... no soy capaz de recordar nada más. Pronto nos venderán la idea de excelencia que nace de la nada, del dinero fácil y heredado, de la indigencia intelectual. Y así vamos pasando los días. Espero que alguno de ustedes me cuente de qué va la docuserie porque no pienso gastar ni un minuto de mi tiempo en ver algo así.