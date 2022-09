Tamara Falcó, Risto Mejide y el fin del mundo

No termino de entender en qué mundo me ha tocado vivir.

Un dictador ruso en peligro (y eso es lo peor que le puede pasar a un dictador ruso porque es capaz de hacer cualquier cosa) está a punto de liar la de San Quitín. Este invierno vamos a pasar tela de frío en las casas salvo que tengamos una pasta para pagar gas. La crisis económica ya está aquí y todo apunta a que va a ser de las gordas. El calentamiento global no da tregua y cuando no son inundaciones son sequias; sea como sea, la tragedia planetaria es una realidad. La pobreza y las hambrunas son una constante en buena parte de África y no somos capaces de sentir un mínimo de vergüenza. ¿Hace falta que siga enumerando miserias? Sin embargo, las redes sociales arden, los platós de televisión casi se encuentran colapsados por los cuernos que le ha plantado a Tamara Falcó su novio y por la separación de Risto Mejide y Laura Escanes. ¿De verdad que es eso lo que nos interesa? ¿Es normal que miremos a ese lado tan superficial y tan estúpido y no seamos capaces de enfrentar el futuro con cierto criterio?

No termino de entender el mundo en el que vivo aunque sí tengo claro una cosa: merecemos lo que nos viene encima. Una sociedad en la que solo cuenta la economía no puede salir adelante; una especie convertida en plaga que desequilibra brutalmente su hábitat no puede salir adelante; un grupo preocupado por asuntos intrascendentes e incapaz de dar prioridad al bien común no puede salir adelante.

La solución está muy lejos y nosotros seguimos a lo nuestro, a lo pequeño. Una pena.