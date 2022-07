¿Tan malos son los empresarios?

Como hay inflación y la gente tiene menos dinero para comprar sus cosas, en algunas empresas los trabajadores piden que les suban el sueldo. Hay casos en los que ya llovía sobre mojado, esto es, ya creían antes de la guerra de Ucrania que cobraban poco, pero eso lo creemos todos, incluso los empresarios creen que no ganan lo que merecen. Yo no vivo mal y sin embargo estoy seguro de que le doy mucho más a la universidad de lo que ella me da a mí, empezando por el hecho de que hay profesores de mi misma categoría funcionarial en otras comunidades autónomas que cobran más que yo, no son sólo las mujeres las que luchan por la igualdad, lo que sucede es que yo no lucho, estoy algo cansado ya y prefiero estudiar el mundo, vivirlo y observarlo. Compro menos botellas de gazpacho y salmorejo, no voy al cine -una pérdida de tiempo, por regla general- ni a otros espectáculos repetitivos, viajo menos o poco y ya está. Me trae más cuenta que andar de follones. La tranquilidad también es dinero que el follón sube la intensión arterial y eso es malo.

Los sindicatos no les dicen a los trabajadores que se manifiesten contra la guerra de Ucrania sino que pidan aumento de sueldo. Los sindicatos viven de lo que viven y en esta ocasión no les interesa ir al fondo del asunto, ellos venden que los trabajadores puedan sacarse el carné de su equipo favorito o la igualdad entre hombres, mujeres y empresarios. De todo lo anterior se deduce que los trabajadores son sus clientes y el cliente siempre lleva la razón. Ni así logran clientes, eso también se debe a que los clientes en su mayoría no saben por dónde tirar en este mundo tan agitado. Si hay inflación hay que apretarse el cinturón y por tanto puede que la poca gente que está afiliada a un sindicato se borre. Por tanto, a pedir aumento de sueldo a los empresarios.

Me pregunto a menudo por qué los medios no inciden más en este asunto cuando informan de una manifestación o huelga que exige más pecunio al mes. Suelen salir portavoces de los trabajadores diciendo que no hay derecho a que vivan tan mal. La presencia de la voz del empresario es menor o mucho menor. Y me pregunto: ¿por qué no suben los sueldos los empresarios a la cantidad que demandan sus trabajadores? ¿No pueden? ¿No quieren? ¿No pueden por el contexto socioeconómico? ¿No quieren porque todo lo desean para ellos? ¿Por qué no hablan nunca de las causas por las que dicen que los empresarios les pagan menos dinero a las mujeres que a los hombres por el mismo trabajo? ¿Les dará miedo que los llamen machistas si dan sus razones, si es que las tienen? ¿Son unos machistas, realmente? ¿Creerán que la mujer debe estar en su casa con la pata quebrada?

Contemplo que bastantes empresarios son católicos practicantes, ¿acaso se portan mal con sus trabajadores e incumplen sus creencias religiosas a posta? ¿Son religiosos sólo de boquilla? ¿Son ese trueno vestido de nazareno como definió Antonio Machado al señorito andaluz parásito y listillo?

Es curioso, hablamos de los empresarios dueños de todo, del poder, de los medios de comunicación y, sin embargo, no los oigo todo lo que yo quisiera mientras todos los días sí escucho a bocazas e ignorantes de todos los colores pululando por ahí: en redes sociales, en sus canales de televisión, en la radio, la prensa, los programas cardíacos, los de cocina o costura... No salen en los medios de manera profusa y habitual quienes más saben cómo funciona la vida que son los empresarios sino quienes más llaman la atención y conllevan más audiencia. Un youtuber de esos se hace rico con su verborrea de oro, una famosa que es famosa por casarse con un famoso se lo monta bien y vive del cuento por captación de audiencia fácil. Yo quiero escuchar a los empresarios y saber qué piensan sinceramente de las cuestiones actuales, por qué son tan malos con sus pobres trabajadores, por qué no les suben mucho los sueldos para que consuman mucho más y la economía crezca o si no pueden subir los sueldos porque necesitan ellos el dinero para reinvertirlo o vivir mejor todavía. Puede que no los suban porque si los suben y los que manejan los combustibles lo ven elevan más los precios...

En fin, que no hacen más que largar de los ricos contra los pobres y los ricos no se defienden como debieran. ¿Eso por qué? ¿El silencio otorga? ¿Es peor hablar? Ya sé que hay una mentalidad dominante que es la de los empresarios, lo que yo quiero es que hablen públicamente de todo aquello que hablan en privado. Empeño inútil: venderían menos. O a lo mejor no. ¿Nadie se arriesga en este emprendimiento de fundar la empresa Libre Expresión del Empresario y la Empresaria, S.A. (LEESA)?