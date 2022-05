Te mato porque me dejan

Dos mujeres han sido asesinadas por sus parejas en Andalucía el pasado fin de semana. No hay manera de parar esta sangría y de poco sirve saber que no somos ni mucho menos el país de Europa donde más mujeres son víctimas de la violencia machista, de género o intrafamiliar. Da igual el nombre, pero generalmente es el hombre el que mata a la mujer desde los orígenes de la humanidad. En Europa se legisla poco sobre la violencia machista y los especialistas coinciden en que el problema radica en la educación desde la guardería y el colegio. Pero si millones de hombres hemos recibido más o menos la misma educación en España, ¿cómo se explica que los que asesinan a sus parejas supongan una minoría tan minoritaria? En nuestro país y en el resto del mundo. En 2017, seis países europeos registraron más crímenes que nosotros. En algunos casos más del doble, como en Finlandia, Hungría, Rumanía y Letonia. También Francia y Alemania están por encima en esta barbarie, a pesar de ser dos países donde la educación desde la infancia es la base de casi todo. La violencia machista, pues, no es solo un mal endémico español, que es lo que parece, por las cosas que se dicen en contra del hombre en determinados medios de comunicación de masas. Hay una auténtica cacería contra el hombre por parte de un feminismo bestial que está hasta en el mismo Gobierno. Analicen detenidamente los discursos de la ministra de Igualdad, la podemita Irene Montero, por poner un ejemplo. Está claro que hay que legislar contra la violencia machista, como hay que hacerlo contra la violencia en general. Pero no se arregla nada yendo a por los hombres como se está yendo desde hace años, desde el odio y la venganza de un feminismo desquiciado y financiado a veces con dinero público. No hay que ir contra el hombre en general, sino contra quienes tienen en la calle a hombres que acosan, amenazan y agreden a sus parejas. Una de las mujeres asesinadas este fin de semana, de Benajarafe, una pedanía de Vélez-Málaga, estaba teniendo problemas con su asesino desde 2008, en que la infortunada mujer entró en el sistema Viogén contra la violencia machista, aunque estaba inactivo desde hacía una década. La ha matado, pues, porque lo han dejado.