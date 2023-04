Te pido el voto aunque hayas llenado la piscina

Que por mayo era por mayo cuando llega la votación, y por eso en el romancero de campaña restricciones no rima con elecciones. El 2023 estrenó calendario en la noche de las doce uvas teniendo ya marcada la fecha del 28 de mayo para los comicios municipales en toda España, y además para los autonómicos en doce comunidades. Si no se hubiera presentado en nuestras vidas con las urnas por bandera, incluso en un país como España, tan dado a acordarse solo de Santa Bárbara cuando truena, ya habrían comenzado a proliferar a finales de febrero los decretos de restricción y prohibición del uso de agua potable para fines no esenciales. Porque el largo periodo de sequía que padecemos desde hace un lustro ya tenía, antes de acabar el presunto invierno, todas las trazas de achicar la primavera hasta agostarla. En esas calores de récord estamos y, con más de 35 grados a la sombra, la tentación vive en el grifo de quienes tienen piscina en su domicilio. “Cariño, ¿obviamos la dramática falta de agua y llenamos la pileta de modo preventivo para chapuzones sin multa? Porque nadie nos lo impide”.

Son aún pocos los municipios y regiones donde se haya proscrito el consumo de agua para piscinas. Y en eso ya vamos tarde. Si analizamos España en su conjunto, y con escasas excepciones, el promedio de la situación es de emergencia aunque oficialmente no se le ponga ese cascabel al gato. Pero la mayoría de los candidatos (y las candidatas) elude ese tema en sus estrategias para ganarse el favor de la gente. Tanto quienes manejan ahora la vara de mando como quienes desde la oposición aspiran a la alternancia. Pese a ser palmario que las primeras decisiones relevantes que han de firmar en el ejercicio de sus responsabilidades son reducciones del suministro de agua. Por eso es pueril tratar previamente a la ciudadanía como inmadura, y no aplicar a su debido tiempo el recorte en el abastecimiento para así dosificar mejor las reservas y tener más margen en la gestión de un bien común escaso e insustituible. En un contexto de cambio climático que desbarata cualquier presunción de seguridad sobre la recuperación de los niveles de lluvia de antaño.

Abril enfila su recta final con los tonos yermos de una crisis hídrica severísima, y la campaña electoral surca el limbo de mírame y no me toques la manguera. Ya solo nos falta ver en ciudades y pueblos las escenas de apretones de manos o besos en las que se musite por lo bajini: “Te pido el voto aunque hayas llenado la piscina”...