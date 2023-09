Tejero y Puigdemont, ¿quién es peor?

Los dos fueron acusados de golpes de Estado y rebelión consumada. Puigdemont, además, de malversación de dinero público, de proclamación de una república y de dos referéndums ilegales, todo lo cual y más asuntos en su contra conforman un auténtico golpe de Estado. Tejero entró por las bravas en 1981 en el Congreso de los Diputados y dejó en el techo agujeros de bala. Antes sus hombres zamarrearon al general Gutiérrez Mellado y pronunció un brevísimo discurso desde la tribuna de oradores que comenzó con el histórico: “¡Quieto todo el mundo!” e incluyó el “¡Se sienten, coño!”. Anunció casi al mismo tiempo la aparición de otro militar que nunca llegó y aquello fue desinflándose mientras los españoles estábamos sumidos en lo que se llamó “la noche de los transistores”. Hasta José María García, como buen periodista, dejó en la SER su programa nocturno de deportes y se fue para el lugar de la noticia a retransmitirla en lo alto de una furgoneta. Para terminar la película, apareció el rey -que no sabíamos ni dónde estaba ni qué quería- y apoyó la Constitución.

El País se la jugó con un editorial en primera página al que tituló “¡Viva la Constitución!”. Todavía no se había ido Tejero de Las Cortes, los diputados estaban casi todos agachados junto a sus escaños menos, por ejemplo, Santiago Carrillo que como había vivido ya una guerra no se acojonó tanto y decidió seguir la línea de Gutiérrez Mellado. Se quedó viendo la escena. No sé si ahora El País debería publicar otro editorial con el mismo título que aquél, Puigdemont está jodiendo y bien con tanto exigir lo que no es legal, pero el diario de Prisa puede que se haya apuntado a la máxima de Nietzsche: “No existen hechos, existen interpretaciones”. Por tanto, la Constitución no es la que tiene que vivir sino las interpretaciones que deseen Pedro Sánchez y Conde Pumpido. Hecha la ley, hecha la trampa.

Tejero se atuvo a las consecuencias de sus actos y a las traiciones que sufrió en su empeño. Resultó el cabeza de turco del follón y no huyó en el maletero de un coche como Carles Puigdemont sino que, como a partir de 2017 hicieron los de ERC, acabó delante de un tribunal. Puigdemont decidió jugar a mártir de la causa y lo logró con la complicidad de una UE que ni es Europa ni está unida, como le ocurre a España y acaba de demostrar una vicepresidenta del gobierno. Europa y España somos el hazmerreir del mundo, poco a poco se nos va acabando el cuento.

Me voy a la Wikipedia. Leo, con permiso, supongo: Antonio Tejero. En 1983 fue procesado y condenado a treinta años de reclusión por un delito de rebelión militar consumado, con agravante de reincidencia, con pena accesoria de pérdida de empleo (es decir, la expulsión de la Guardia Civil y la pérdida del grado) e inhabilitación durante el tiempo de la condena; cumplió condena inicialmente en la prisión militar del castillo de la Palma en Mugardos, y posteriormente en el castillo de San Fernando en Figueras, en Alcalá de Henares y en la prisión naval de Cartagena. En septiembre de 1993 recibió el tercer grado y salió en libertad condicional el 3 de diciembre de 1996; fue el último de los procesados del 23 de febrero en ser liberado. En prisión escribió sus memorias, estudió idiomas y cursó la carrera de Geografía e Historia.

Apartado y expulsado de la Guardia Civil, en la actualidad vive entre Madrid y su apartamento en Torre del Mar. Está casado, tiene seis hijos, uno de ellos sacerdote, y dedica la mayor parte del tiempo a pintar, afición que desarrolló en prisión. Sus únicas señales de vida pública fueron una carta escrita al director del diario Melilla Hoy criticando el estatuto de Cataluña, en 2006; una denuncia, en noviembre de 2012, al presidente de Cataluña, Artur Mas, por conspiración e intento de sedición; e hizo acto de presencia, el 24 de octubre de 2019, junto a otro grupo de personas en la puerta del cementerio de Mingorrubio para oponerse al proceso de exhumación e inhumación de los restos de Francisco Franco. Con motivo de la conmemoración de los treinta años del golpe de Estado, la atención mediática descubrió que estaba alojado en un hotel de lujo en el municipio de Los Llanos de Aridane, en la isla de La Palma.

Fue condenado en 1983 a treinta años pero casi salió a la calle en 1993 y en 1996 ya del todo. Los treinta años se quedaron en unos diez. Un hombre que fue la cabeza más visible de un intento de golpe de Estado vive tranquilo y hasta en un piso de lujo. En su casa pinta, pero en España pinta mucho menos que Puigdemont que además no sólo no ha perdido el empleo sino que vive del dinero público y muy bien, como por cierto le ocurre a Tejero que a sus 90 años está jubilado y con una pensión vitalicia por parte del Estado. Eso es devolver amor por odio.

Entonces, ¿qué problema hay en amnistiar a Puigdemont? ¿O en llegar a un apaño? Mira, Carles, te quedas un mes entre rejas y luego te sacamos, así es esto más presentable y a ti te canonizan. Tejero quería unir España estilo Franco y Puigdemont romperla o unirla estilo federal pero con Cataluña como primera espada. O sea, en el fondo, los dos desean cargársela, a ver quién iba a confiar en otro Franco en estos tiempos de tirar fronteras o en una península llena de gente dándose bofetadas y garrotazos derivados de las ideas de Urkullu.

No sé cómo se va a arreglar esto porque el ovillo está muy enredado pero lo que sí sé es que dar un golpe de Estado en España no es muy oneroso. Lo intentas y al poco tiempo estás en un palacio rodeado de huríes. Qué distraídos vamos a estar, mejor que viendo Tele 5 o una corrida del bombero torero.