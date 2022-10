Telecinco en problemas. Hasta La 1 se pone por delante en ocasiones

El telespectador, en general, no es tontito, sabe distinguir entre lo malo y lo malísimo y es capaz de discriminar y elegir. Si a una persona que ve la televisión le intentas meter una ‘bacalá’, como si fuera cuarto y mitad de angulas de las buenas, se da cuenta y protesta apagando el televisor o cambiando de canal.

Tele5 está pasando un mal rato con las dichosas audiencias. No le va bien la cosa. Ni mucho menos. El domingo logró en ‘prime time’ un 11,80 por ciento, lo que significa que 1.040.000 personas estaban viendo el bodrio que llaman ‘Pesadilla en el Paraíso’. No puede ser que metan a un grupo de personas bastante desconocidas, casposas a más no poder y sin interés alguno para los españoles, incluso para los que son fan total de ese tipo de programas, en un espacio y que la gente se interese por algo tan cutre.

Un dato muy relevante: la película de La 1 sumó 1.537.000 espectadores. Esto significa una hecatombe para Tele5 que sumada a la audiencia de A3 en esa franja horaria (se situó en un 16 por ciento (1.721.000 espectadores) que llegaba a 3,4 millones de personas en el minuto de oro) deja una radiografía que enseña un enorme problema en Tele5.

‘Pesadilla en el Paraíso’ pasará al formato más habitual en estos casos, es decir, nada de grabaciones, todo en directo. Buscan una recuperación de los índices de audiencia aunque será difícil que se eleven hasta niveles aceptables porque el programa es un tostón. Una catástrofe que se llevará a alguno por delante. Ya veremos si los presentadores salen ilesos de esta; ya veremos si algunas caras habituales en los platós para comentar lo más llamativo del programa no salen escaldados.

Y no es el único problema de Tele5. El regreso de Emma García al frente de ‘Fiesta’ representa un insulto a la inteligencia del espectador. Es más de lo mismo, son los de siempre, es el mismo periodismo de baratillo de siempre. No es normal que una cadena mantenga en pantalla a este tipo de profesionales tan planos, tan irrelevantes, tan prescindibles. Y los índices de audiencias son, también desastrosos. Intentar colocar un producto que ya está quemado como si fuera el último grito es un error. ¿Cambiando de silla a los colaboradores tenemos un programa nuevo? ¿Cambiando de nombre el programa tenemos un programa nuevo? ¿Haciendo esas chapuzas se consigue mayor audiencia? Por supuesto que no. A los datos me remito.