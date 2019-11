Escuchar a través del teléfono: ‘Telecoca’, dígame; sería gracioso si fuera el principio de un chiste. Pero no, esto del ‘telecoca’ es un negocio boyante que consiste en llevar unas lágrimas de coca (se llaman así porque el envoltorio tiene esa forma) a casa del que llama y la encarga. Servicio a domicilio de toda la vida. Lo que no sabemos es si hay que dar una propinilla al que entrega la mercancía, ni si se cobran los portes, ni si se puede reclamar en caso de que la entrega se demore más de media hora. Tampoco sabemos si llevan la cocaína en moto o en coche aunque todo parece indicar que es en coche. El pasado jueves una patrulla detuvo en el Casco Viejo a un sujeto que iba repartiendo la ‘farlopa’ por diferentes lugares de Sevilla.

Dicen que las nuevas tecnologías nos superan y no hay forma humana de pillar a esos malos que las saben utilizar de verdad, que la policía se vuelve loca porque cuando llegan la cosa ya ha cambiado, que las leyes van años por detrás de lo que sucede. Pero este asunto del ‘telecoca’ no tiene nada de moderno, al contrario, es algo que tiene que ver más con la picaresca española que con otra cosa. Porque utilizar el teléfono para pedir y un coche para entregar no parece que sea nada del otro mundo.

No hay excusa para no acabar con cualquier canal de distribución de drogas. Esta es la peor lacra de la historia contemporánea y las autoridades deben tomarse en serio este asunto. Porque no es un chiste, porque los impuestos que pagamos los españoles deben dedicarse a erradicar la droga de nuestra sociedad y no solo para competir por tener más y mejores luces navideñas en las ciudades.