Teletrabajo y accidente de trabajo

Recientemente, a finales de 2022 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado una sentencia declarando accidente de trabajo el percance de un teletrabajador, en su horario laboral, en la cocina de su domicilio, al caérsele una botella de agua y lesionarse una mano.

El juzgado que inicialmente resolvió el caso, consideraba que el lugar de trabajo no podía extenderse al domicilio entero, sino circunscribirse a su lugar concreto: una mesa, una silla y un ordenador en una habitación determinada de su domicilio particular. Y fuera de ahí, no cabía hablar de lugar de trabajo y por consiguiente de accidente. El tribunal Superior considera que esta visión es un tanto reduccionista y rectifica al juzgado, ampliando el entorno laboral y por consiguiente los lugares donde sufrir accidentes, a toda la vivienda.

Los argumentos del Tribunal discurren equiparando el domicilio a la empresa, y razona que, se trataría de un supuesto equivalente a cuando se deja temporalmente un puesto en la oficina, para ir a la máquina de café o bebidas y en el trayecto se sufre una caída. Estas actividades normales en la vida laboral, tienen su reflejo en el teletrabajo, aunque se desarrolle en domicilio del empleado, lugar que se considera de este modo, como espacio físico de trabajo integral. Beber agua, en lugar donde esta se encuentra -la cocina en la casa, o el office en la empresa- son acciones equivalentes para la sentencia. Téngase en cuenta que la jurisprudencia consolidada, hace ya tiempo que reconoce como accidente, los sucesos acaecidos in itinere, esto es, desde el domicilio al trabajo y vuelta, con lo cual, el ámbito, en la relación laboral tradicional física, no solo abarca a todas las dependencias de la empresa, sino que abarca también la ruta de camino.

De hecho, valora especialmente la sentencia, que en el obligado acuerdo individual firmado entre el trabajador y la empresa para fijar los términos del trabajo a distancia, se estableció que el trabajo se realizará “como si el empleado estuviera en el centro de trabajo”. Y no solo esto, también la evaluación de riesgos del plan de prevención obligatorio, (que se puede sustituir por una “autoevaluación”, dada la inviolabilidad que el domicilio tiene reconocida en la ley) hace expresa referencia a la cocina de la vivienda y hasta a las instalaciones de gas. Esto sirve al Tribunal, para afirmar que el “lugar de trabajo” no es solo la mesa la silla y el ordenador, “estanco y aislado de todo lo que le rodea”.

Y al menos conocemos otra sentencia, dictada por un juzgado extremeño en 2022 también, que consideró accidente la caída de una empleada, cuando acudió al baño de su domicilio.

Y fué por los mismos fundamentos: “la obligada visita al aseo para atender una necesidad fisiológica”. Cosa que para el juzgado, se da tanto en el trabajo a distancia estando en casa, como en la empresa, donde la duda nunca se plantearía. No parece pues que estas sentencias hagan de mejor condición a quien teletrabaja; al contrario, tratan de equipararlo al trabajador físico y “se busca evitar su desprotección”.

Y la verdad es que, los razonamientos de ambas sentencias, son sin duda muy coherentes.