Tenemos 100.000 años, los virus, millones

El homo sapiens lleva en el planeta unos 100.000 años mientras que los virus cuentan con millones de años de “vida”. En el genoma de algunas aves actuales se han hallado restos de virus de la hepatitis B a los que se les calcula una antigüedad de 19 millones de años. Sin embargo, estudios genéticos con avispas sugieren que ya había virus infectando insectos hace 300 millones de años.

Todavía discute la ciencia –aseveran Sergio Ferrer o Esther Lázaro- si a estos patógenos se les pueden considerar seres vivos, yo no entiendo mucho de esas cosas, pero si empiezo a documentarme sobre el tema y leo en cuantos textos he consultado que un virus es una estructura de proteínas en suyo interior hay un ARN y las proteínas son elementos básicos de nuestro cuerpo, algo de seres vivos tendrán. Además, lo que está haciendo ahora el coronavirus es lo que hace cualquier ser vivo: intentar no morir y para eso necesita un huésped en cuyas células refugiarse para reproducirse ya que no puede hacerlo por sí mismo como en el caso de millones de bacterias que viven en nuestro cuerpo casi todas ellas en armonía con nuestras células y a veces actúan para defendernos de agentes agresivos como las mismas bacterias patógenas.

Los virus se desarrollaron extraordinariamente desde que el homo sapiens empezó a ser agrícola hace entre 8.000 y 10.000 años puesto que entonces la concentración de animales, plantas y seres humanos –que crecieron enormemente en población- les puso a los virus en bandeja numerosos huéspedes en los que vivir. Los virus más conocidos recientemente como la viruela, la polio, la rabia, el sarampión, el VIH, el SARS o el propio coronavirus, han ido “saltando” de animal en animal hasta que han llegado a los humanos y se acusa de ello sobre todo a ratas, murciélagos y monos, más que a ninguno a los dos primeros porque sobre el mono pesa la procedencia del VIH.

El asunto de fondo es que la especie humana no deja de matarse entre ella o de prepararse para matarse mientras que la amenaza de los virus –si la miramos en términos evolutivos y de tiempos históricos- no ha hecho más que empezar. Se calcula que hasta la fecha se han descubierto unas 3.000 especies de virus pero que aún quedan en mamíferos bastante más de 300.000 virus por descubrir que pueden ser peligrosos para nosotros. Mientras, en estos momentos hay un gasto en armamento muy superior al que hubo en la Guerra Fría, un montante por tanto que se le roba a la ciencia.

En 2019, EEUU dedicó a armamento casi 670.000 millones de dólares, el que más. Le siguió China con 181.000 millones y Arabia Saudí con 78.000 millones. Los países europeos que más gastan en armamento son Reino Unido y Francia con más de 50.000 millones, pero India y Rusia los superan con más de 60.000. La ciencia dice que con 2.000 millones podría descubrir más de un 80 por ciento de virus hasta ahora desconocidos. No sé qué pensar de mi especie, pero debe ser la que menos mira por su supervivencia de toda la evolución o de toda la creación, según se mire con ojos materialistas o espirituales.

Estamos hablando de virus y de humanos, los primeros llevan muchos millones de años existiendo y se las saben todas, mientras nosotros necesitamos nueve meses para reproducirnos ya ven ustedes cómo se multiplican ellos. Nosotros acabamos de llegar y, dentro de nuestra indudable especificidad y grandeza, somos unos pardillos y tal vez unos imbéciles.