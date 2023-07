Tentativas autolíticas en la democracia española

En general la cultura política en España y la intencionalidad del voto es básica, atávica y primitiva si me apuran. No somos una excepción en el contexto mundial, pero sí que enfatizamos más lo visceralmente irracional. Nos pasamos el programa de cada partido por la sección de reciclaje y asumimos que un color o una persona que lidera es referencia suficiente para introducir una papeleta. Nos movilizamos por miedo o rabia, se actúa por impulso y los resultados demuestran lo accesorio de los sondeos y encuestas. Este modus operandi se ha vuelto transversal, afectando incluso a una derecha que votaba a piñón fijo y que ahora también resulta sujeta a vaivenes del pathos aristotélico.

Durante la campaña electoral además de los tradicionales, inoperativos y accesorios debates televisivos con sus arquetípicas polémicas sobre la composición de las formaciones a intervenir y las airadas ausencias y rechazos, merece destacar alguna entrevista más certera de lo habitual que ha hecho perder composturas por negar la mayor. Corroborando la afirmación introductoria, en lo personal me ha sorprendido lo que podríamos denominar eje “lonas y lemas”, traducido en grandes impresiones con diversas propuestas para andamios de fachadas. Así empezó la fanfarria de Vox y sus símbolos-ideas a tirar a la papelera, la de Desokupa otorgándose sitio propio en la Moncloa y mandando a Sánchez a Marruecos, un boicoteo de la anterior por el Movimiento de Vivienda de Madrid, el PSOE con imagen en color “Adelante” y blanco y negro “Atrás”, otra más de Vox sobre los efectos de la ley “solo sí es sí”, una del Frente Obrero “Que te vote Mohamed VI” en referencia a Sánchez, una más de Adelante Andalucía con el BMR de la Policía Nacional que intervino en Cádiz dedicada a Marlaska, y por último la de Greenpeace en la misma Puerta de Alcalá (personalmente me ha parecido la más digna), con los/la cuatro líderes principales a las elecciones y el rótulo “¿El cambio climático os la suda?”. Podría añadirse también la instalación-teatrillo del PP de “Bajar a Pedro del Falcón”, el infame “Que te vote Txapote” en camisetas y pancartas, y ya puestos a nostalgias pasadas...la mismísima faz de José Antonio al son de “Cara al Sol” con Falange Española de la JONS. Cualquiera pensaría que estos picos de impacto referencial de mensajes e imágenes reducidas a la mínima necesidad comprensiva recuerda al analfabetismo medieval, cuando el arte escultórico en las portadas de las iglesias cumplían con la labor didáctica de la creencia ciega en la fe.

Añadamos en completar el panorama 23J con el rancio anecdotario de colegios electorales, la letanía de papeletas por correo, el trasiego vacacional, y la inestimable aportación de los medios de comunicación (especialmente televisivos), que en buena parte cumplen con la función de acólitos y voceros muy mal disimulada por una pretendida profesionalidad. Por señalar con el dedo que es de mala educación...mientras que la tríada Quintana-Herrera-Losantos excreta espuma verde ante lo que no sea su doctrina, en La Sexta deberían pensar en crear un grupo de palmeros consolidados con nómina gubernamental oficial.

Como se puede comprobar estoy disertando más sobre el proceso y la estructura de pensamiento colectivo que sobre la quiniela de gobierno posible, que a estas alturas de canícula parece ya necesitar de la precisa maduración en barrica para que el parto se produzca en tiempos de la vuelta al cole y al tedio laboral. Para dicha cábala y salvo alguna sorpresa de voto de españoles residentes en el extranjero, tampoco hace falta ser Casandra o Rasputín para asumir la improbable repetición de elecciones, la práctica imposibilidad del tándem derechista y la casi única salida en la restante amalgama denominada progresista.

En reiteradas ocasiones y con toda seguridad sujeto a necesaria terapia psicológica, insisto en remarcar que soy una persona de izquierda, aunque sujeta a la frustración de una época y contexto que parece desvariar dicha doctrina. De ese modo he pasado de tradicional votante de Izquierda Unida, apostar por el proyecto Podemos y renegar de los mismos, para finalmente creer muy poco en la condición humana y el espacio político. Antes de justificar mi apático activismo (oxímoron automático), reconozco que pese a considerar traidores a la socialdemocracia y contradictorio el saliente gobierno puzzle, hay logros incontestables que me han revitalizado ciertas esperanzas: aumento del salario mínimo, ingreso mínimo vital, ERTES, pensiones conforme a IPC, reforma laboral (aunque in extremis y gracias al error Casero), excepción ibérica energética, ayudas a transporte y combustible o ley de protección contra la explotación sexual...no es poco, ni mucho menos...mientras que otros intentos como regular el acceso a la vivienda y los precios de consumo han chocado con un sistema de libre mercado que siempre ataca el necesario intervencionismo del Estado.

Hasta aquí todos felices, pero es justo donde salto el abismo en solitario por aquella mala costumbre de la previsión o predicción de acontecimientos que se están macerando y por la disección de lo ocurrido, que no es liviano. Empezando por lo último, estaría bien un repaso al PSOE por la doblegación continuada ante el sátrapa alauita, sin olvidar que en la pesadilla pandémica quizás no se actuó con total honestidad en cuanto a verdades y restricción de libertades aplicadas. Con sus socios de Unidas Podemos (antes enemigos en la lucha), supongo que nos hemos percatado del guillotinado de Irene Montero y Pablo Echenique y que de la formación solo quedan cenizas; parece evidente que algo se hizo muy mal en la gestión y la coherencia interna, especialmente en los apartados del Ministerio de Igualdad. La forzada recomposición de estas fuerzas enfrenta a Díaz con Belarra que musita como alma en pena, e Iglesias que trina en campo abierto.

Y llegamos al papelón de la combinación en la gobernanza que pasa del morado al magenta de Sumar, pero sobre todo por los nacionalismos internos que navaja en mano afilan sus chantajes, perdón...proponen “pactos de la pluralidad dentro del estado español”. La pelotita en el tejado de zinc pasa por llegar a los 176 escaños, siendo la llave y clave los de EH-Bildu (6), ERC (7), Junts (7), PNV (5), UPN (1), BNG (1) y Coalición Canaria (1). Diversos en ideología política pero unidos por barrer para casa, nunca he entendido cómo se justifica formar parte de un parlamento e identidad nacional española que paradójicamente permite que tus posiciones sean precisamente la de marcharte de ese mismo país o despedazarlo por interés propio. En mis cercanías dialécticas, la denuncia de este chantaje tan evidente causa un pavoroso silencio en ocasiones mínimamente justificado “con el derecho a decidir” o el desdibujado de cualquier cosa que suene a patria y fronteras. Entre la chanza, la vil ignorancia o una suerte de ilusionismo cósmico que permite prescindir de la lógica más esencial, parece que no importa futuras fragmentaciones territoriales. Mientras Junqueras y Otegi vociferan ya un doble referéndum y Puigdemont va eligiendo el color de la alfombra, es pasmoso el cúmulo de despreocupados sobre la cuestión (incluye intelectuales y académicos mediáticos). No altera pensar cómo afectaría a la integridad de espacios y fronteras, la defensa y seguridad, los recursos naturales, la población asentada, las infraestructuras críticas, las industrias, los nudos de comunicación o los sistemas de pensiones, educativos y sanitarios...por reseñar algunos de los aspectos estratégicos en juego.

El gusto masivo por nuestro parlamentarismo oficial se ha puesto en los altares estos días, aunque no parece muy operativo un pactismo por una paz temporal que obliga a socavar los cimientos centrales propios a base de saqueos periféricos. La idea de la lista más votada (rechazado por PP o PSOE según conveniencia y momento) podría ser una buena solución para un cambio estructural de nuestro modelo democrático en el cada voto sí que sería crucial, propiciando una unificación de posturas y partidos que evitara los pastiches de corto recorrido. Si el exaltado “bien común” que se propugna a izquierda y derecha es tan claro, no debería haber tanta proliferación de siglas y amalgama de micciones discrepantes. Ahora que si de lo que se trata en política es que la firmeza de principios se cambie por la tragada de sapos...que se lo digan a María Guardiola en Extremadura, a Pablo Iglesias y el bipartidismo-casta, a Pedro Sánchez con el Sáhara o a José María Aznar con el “Movimiento de Liberación Vasco”...por tirar de hemeroteca.

Si bien es cierto que por el momento se ha parado en seco a la ultraderecha, las costuras de contención son precarias. Yolanda Díaz parece inteligente, resiliente como Sánchez pero sin su cinismo genético, lo que no quita que se inserte en políticas suicidas de pluralidad inviable y en estrategias de ese pecado extendido que se llama la “banalización del bien”...al tiempo.. Con todo este revuelo y a la espera de fumata bianca, me pregunto si todo es gatopardesco y en el fondo “si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. El verdadero y despiadado poder económico se encargará siempre de establecer los límites a las distintas problemáticas en cada país y en el propio contexto mundial, apretando aquí y allá según convenga. En perspectiva nadie se acuerda ya de la rebeldía abortada de la Syriza griega o del 15M...en la cercanía se suceden huelgas y movilizaciones como la del transporte alemán o la lucha francesa por no alargar la jubilación, que de forma análoga se apagan lenta e implacablemente. Ya se ocupará Christine Madeleine Odette Lagarde de subir medio puntito los tipos de interés, ya vendrán más guerras y crisis puntuales que justificará a la patronal, accionistas y grandes fortunas el apretado de cinturón para el populacho y la exigencia de reducción de impuestos a sus grandes beneficios...un sentido de Estado muy particular que cala como anhelo mísero entre la población media e incluso en un sector de las clases bajas, con el discurso de que cada palo aguante su vela y lo público se reduzca a la mínima expresión. Hay en todo ello un punto de indefectible efervescencia hacia una violencia conceptual y solapada que inquieta en lo más hondo.