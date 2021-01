Tercera ola de la Covid-19: ¿Qué hay que salvar ahora?

Decía Alfred Hitchcock: «Imagínese a un hombre sentado en el sofá favorito de su casa. Debajo tiene una bomba a punto de estallar. Él lo ignora, pero el público lo sabe. Esto es el suspense». Pues parece que los políticos españoles, y en concreto los andaluces, tienen una bomba debajo de la silla. ¿O somos los demás los que estamos a punto de saltar por los aires? En cualquier caso, la realidad que vivimos parece una película de ese tipo.

Desde la Junta de Andalucía anuncian que van a endurecer las medidas a causa del descontrol en la pandemia y que, por esa misma razón; es decir, el descontrol, se encuentran desesperados. Muy bien.

Las cosas están desbocadas y nos esperan unas semanas durísimas. Vamos a ver a los sanitarios trabajando a destajo, llorando al salir de los hospitales por haber vivido situaciones espantosas (ver morir a un anciano solo y desamparado o intubar a un ser humano asustado porque puede no volver a despertar, no debe ser plato de buen gusto); vamos a ver cómo la situación económica va de mal a desastrosa (sin seguridad no hay economía viable y eso de o vida o economía se ha demostrado que es una estupidez absoluta; si no hay vida y cierta estabilidad todo se va a pique), vamos a comprobar que la curva de contagios puede ir a peor aunque se deje atrás una especie de cataclismo; y vamos a ver muchos féretros ir de los hospitales a los cementerios.

¿Por qué hace unos días los políticos trataban de ‘salvar la Navidad’ y ahora dicen estar desesperados? ¿Acaso no estaban advertidos de lo que podía pasar? Va a resultar que la gente de la calle sabe más que ellos. Si preguntásemos a cualquiera nos diría que esto era lo esperado. Sin excepción. Todos estábamos enterados salvo ellos. Debe ser por eso, por su ignorancia, por lo que están más perdidos que el barco del arroz. No dan una y no dimiten. Mientras, la gente enfermando y muriendo. Y la economía del revés.

Ya sabemos todos que el pasado no es lo que se perdió sino lo que queda. Y ya se sabe que del pasado se puede y se debe aprender. Lo sabe todo el mundo menos los políticos que nos ha tocado sufrir. Es un auténtico desastre. Y la bomba a punto de estallar.