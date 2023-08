Terelu Campos en la piscina y la ensoñación eterna

Terelu Campos dice que ya no soporta ver sufrir a su madre de la manera que lo hace; lo dice metida en una piscina y luciendo bikini. Terelu Campos da mucha grima y mucha pena porque alguien que no tiene dónde caerse muerto, salvo que se dedique a cobrar exclusivas de este pelaje, no deja de ser patético.

Terelu Campos escribe muy mal. Suele encargar a otro que escriba por ella. Pero es que Terelu Campos no habla bien. No, tampoco lo hace. Y la cámara dejó de estar enamorada de ella hace veinticinco años. Es una profesional mediocre que ha vivido a costa de la reputación de su madre durante decenas de años. Eso es todo. Y, ahora, nos quiere convencer de lo mal que se encuentra mientras está trabajando en Estados Unidos y dentro de una piscina. No se le ve sufriendo más de la cuenta, de verdad que no.

Insiste Terelu Campos con una falacia ridícula y grotesca: Sálvame sigue más vivo que nunca y las audiencias así lo dictan. Sin embargo, lo que marcan las audiencias es una clara tendencia a que las audiencias se inclinen por otra televisión más familiar y divertida, y que lo hagan con datos que doblan los que Sálvame conseguía cuando iba mejor. El Grand Prix del Verano es un ejemplo. La falacia es defender que un 11 por ciento de índice de audiencia y un millón de espectadores era lo más de lo más, defender que esa era la televisión que quería el personal. Mentira. Sueños de fracasado.

Terelu Campos tal vez lleve los pies por delante y todavía no lo sabe. Y, por cierto, no es la mejor amiga que ha querido vender ser. Algunos de sus mejores amigos se han quedado en la estacada y ella sigue en la piscina. Por más que cuente chorradas (ya les contaré una de ellas que es para caerse de espaldas) ha demostrado ir a lo suyo. Y dentro de una piscina...