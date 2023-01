Terelu Campos molesta por las cámaras que ella envía si el enfermo no es María Teresa Campos

María Teresa Campos ha estado ingresada en un centro hospitalario debido a una anemia. Afortunadamente, ya le han dado el alta y podrá seguir su tratamiento farmacológico en casa. Por tanto, hay que celebrar que la señora Campos se recupere tan bien.

Esa podría ser la noticia, pero no, la noticia llega de la mano de una de sus hijas, de Terelu Campos, una mujer que lleva viviendo de ser la hija de su madre, la ex de su ex, la madre de su hija, la hermana de su hermana... y de perseguir a otros, de hacer un periodismo de tercera (no es periodista titulada), de inventarse romances para beneficiarse y beneficiar al que se deja embarullar. Terelu Campos se mostraba muy molesta al comprobar que las cámaras esperaban en la puerta del centro en el que ha estado ingresada su madre. Sin embargo, no le pareció tan mal cuando el ingresado era el padre de Anabel Pantoja, en ese caso todo estaba justificado y le parecía lo más de lo más. Por tanto, la noticia vuelve a ser la doble vara de medir que utilizan todos estos que se dedican a la casquería sentimental. Si la cosa es ajena vale todo; si la cosa me atañe que nadie se acerque. La desvergüenza de siempre, la falta de profesionalidad de siempre, la estupidez de siempre.

Que Terelu Campos es un auténtico desastre como presentadora se puede comprobar cada tarde; que está en televisión sin haber acumulado méritos es algo que se puede constatar en los archivos, que provoca rechazo a una buena parte de los telespectadores es algo que se puede medir leyendo comentarios en redes sociales. Terelu Campos ya puede ir rezando todo lo que sepa porque si la cadena para la que trabaja termina eliminando la telebasura de su parrilla, no encontrará una silla vacía en ningún plató. Será cuando prepare alguna mentira para que las cámaras vayan a la puerta de algún hospital con el fin de seguir teniendo presencia en las pantallas de las televisiones. Al tiempo.