Teresa Rodríguez, la matria de ellos y la patria de todos los demás

No puedo negar que Teresa Rodríguez, parlamentaria no adscrita andaluza, me cae bien y que las tonterías que dice me resultan enternecedoras. Han sido muchas y no viene a cuento repetir aquí las más gordas porque tenemos la madre de todas las idioteces recién salida del horno.

Nada, que dice que ellos (esto es ella y los suyos, los anticapitalistas o Kichi y ella, o qué sé yo) no son patriotas andaluces, que lo que son es matriotas andaluces; que eso de la patria es un invento y que la matria es algo natural. Y no ha sufrido desmayo alguno, ni ataques de vergüenza, ni nada de nada. Lo ha dicho y punto.

La idea de matria no es nueva y gusta a muchos. A mí personalmente no me molesta. Pero con la que está cayendo nadie debería dedicar ni un solo minuto a estas cosas porque las convierten, de inmediato, en una baratija que nadie quiere comprar. Las ideas hay que tratarlas en los foros adecuados, trabajarlas con rigor y mimarlas si aportan grandes cosas a la sociedad. Una idea, por bella que sea, en manos de indigentes culturales o mezclada con ideas políticas de segunda fila y sin interés, se convierte en un chiste con el que te pueden dar en el morro cada minuto y medio.

Además, al decir esto, la señora Rodríguez, hacía referencia a lo poco que iba a gustar lo que decía sobre la matria a los fachas. Esto es muy socorrido. Si no conoces bien el concepto que manejas lo mejor es introducir en el discurso a los fachas o a los rojos o los podemitas o los de Vox o al colectivo LGTBI o a la Legión española. La idea se diluye, tu discurso gira hacia la polémica más facilona y estúpida, a ese territorio en el que todos pueden opinar y, así, la idiotez se comparte puesto que las lenguas se sueltan sin solución de continuidad.

Señora Rodríguez ¿sabe usted que estamos en plena pandemia y que el debate es si ayudamos a los países más pobres o volvemos a equivocarnos dejando que el coronavirus encuentre variantes peligrosas para todas? ¿Intuye usted que la crisis económica sigue siendo colosal? ¿Es usted capaz de entender que eso que dice sobre la matria (para recordar a los hombres que somos maltratadores en potencia y la causa de todos los males de las mujeres) no es nuevo? ¿Ha leído usted el libro de Riane Eisler «El caliz y la espada»? Se lo recomiendo encarecidamente. Le servirá para entender que todo eso que le gustaría a usted decir ( y no sabe cómo) ya está escrito, pensado y dicho hace mucho.

El gran problema de la clase política española es que su ignorancia es preocupante, casi obscena. Si leyesen un poquito más igual colaba.