Teresa Rodríguez, los políticos andaluces, la de Salobreña y los maltratadores

¿Ayer dijo Teresa Rodríguez que VOX era el partido de los maltratadores? Pues ha metido la pata, pero bien metida. Qué mala es la desesperación y la falta de fondo ideológico.

Un partido político aglutina personas a su alrededor que forman un grupo heterogéneo. Que nadie crea que los votantes de Vox están todos cortados por el mismo patrón. Ni los de Vox ni los de ninguna fuerza política. Tanto es así que vota a Vox gente trabajadora (incomprensible, sí, pero es lo que hay), empresarios, amas de casa, gais (muy incomprensible) e inmigrantes (alucinante). A Trump, en Norteamérica, le votaron millones de latinos, los mismos a los que tenía amenazados a todo. El populismo se nutre de ideas fáciles, de promesas imposibles que no tendrán que cumplir jamás, del miedo al futuro más incierto, y de retorcer el lenguaje para que una cosa parezca justo la contraria. Y el populismo es seguido y votado por cualquiera que escuche un día lo que le dicen y esté dispuesto a tragárselo sin reflexionar. La conversación en la tasca y los medios de comunicación (escuchamos, vemos y leemos lo que nos interesa y despreciamos lo que va en contra de lo que necesitamos pensar) hacen el resto.

Vox no es un partido de maltratadores. No, no y mil veces no. El número de maltratadores que votan a Vox será proporcional al que votan al PSOE, a C´s o a Adelante Andalucía, con total seguridad. En todos los sitios cuecen habas. Un político con un mínimo de clase no puede hacer esas afirmaciones tan estúpidas. Otra cosa bien distinta es que en Vox defienden ideas que podrían difuminar la violencia de género. Eso de que no maltrata un hombre sino un maltratador (idea que andan manejando sin pudor) es una idiotez máxima y una razón por la que no deberían votar a alguien que trata de vender la moto averiada. Eso es otra cosa.

No me gusta lo que representa Vox, no me gusta el ideario de Vox, los políticos de Vox me parecen el arquetipo del sujeto que reparte odio aquí y allá sin pensar en las consecuencias de lo que está haciendo. No pienso votar a Vox nunca jamás. Pero no creo que sea el partido de los maltratadores. Esa es una acusación muy lamentable.

Los políticos andaluces y los que dicen vivir en Salobreña son mediocres y tiran de insulto para hacer pupa a sus adversarios. Fuera de esa forma de hacer política no se manejan bien. Y el futuro de todos los andaluces está en manos de los que se insultan, de los que odian y quieren que se odie, de los que andan moribundos y ya no pueden ofrecer nada de nada, de los que prometen construir una Andalucía moderna e incomparable como si no hubieran tenido tiempo (durante 40 años) para hacerlo, de los que quieren cepillarse lo público para que los amigos se pongan ciegos a ganar pasta. Eso es lo que tienen los andaluces y es una pena muy grande.

Teresa Rodríguez ha metido la pata. Y los demás si no lo han hecho ya, no perderán oportunidad. Al tiempo.