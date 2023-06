Terminando el mes del orgullo gay

Junio está en sus últimos días, vamos a traspasar la mitad de otro año y el mes del orgullo gay dará paso al séptimo mes. Junio como mes específicamente reivindicativo terminará, lo que no debe terminar es su espíritu, todo el año deben tenerse en cuenta los derechos de estas personas y son ellas quienes deben recordarlo continuamente y no dejarse engullir por una mentalidad sistémica e innata de rechazo al diferente. Nuestra cultura de mercado es tremendamente habilidosa para engullirlo todo bajo una marca que luego vende incluso sin que el comprador se dé cuenta.

En el mismo seno del movimiento gay se debate sobre este asunto. Basta con consultar en Wikipedia el significado del mes o del día del orgullo de ser diferente para encontrar ese debate: “ciertos empresarios gais comenzarían a tomar el control de los orgullos para reconducirlos hacia un formato lúdico con poca carga reivindicativa. Algunas voces llegan a tachar de peligroso este contexto, tanto por haber sentado un precedente de capitalización de una lucha social —aducen que en el futuro podría ocurrir algo similar con el 8 de marzo o el 1 de mayo —, así como por trasmitir una sensación de que ya no hay nada por lo que luchar, como si todo se hubiera conseguido. Con esta idea de corte capitalista, pareciera haberse creado una falsa ilusión de libertad y el fin de las opresiones hacia un colectivo que aún sufre el acoso en diversos ámbitos de su vida e incluso la condena en otros países”.

Cuidado con esto, yo creo que en España la famosa década de los 80 significó el inicio de decirles a los jóvenes que ya no había nada por lo que luchar, así que, a la diversión, a la música y al porro. Esa es la muerte del ser humano, privarle de la caza, es decir, del deber de luchar para alimentarse en la vida tanto material como espiritualmente. A mí no me gusta este panorama porque es el que se ha llevado las ilusiones de la gente por delante, es el que está matando al mundo occidental y facilitando que dentro de medio siglo o algo más el neofascismo se haga cargo de la sociedad de nuevo, ya se están viendo claramente los síntomas.

He oído estos días algunas voces respetables para mí que me han dicho algo así como: por qué cuando llego a Sevilla por determinados lugares me tengo que tropezar en lugares públicos con enormes banderas LGBTI en lugar de con la bandera de Andalucía o de España. Creo que tienen razón y que el alcalde de Madrid actuó correctamente cuando decidió no izar tal emblema en edificios oficiales. En mi opinión, el movimiento gay debe seguir en la brecha, hay dos factores que han llegado para quedarse: los derechos de la mujer y los derechos de los homosexuales, entendido el concepto como toda esa clasificación de géneros que últimamente se está llevando a cabo a mi juicio con bastante precipitación. Ahora bien, si se confunde la reivindicación de derechos con la implantación de ideas y condiciones los homosexuales estarán echando tierra sobre sí mismos y sembrando votos para las corrientes políticas que desean cuanto menos ignorarlos. Como profesor, no es raro que un alumno me confiese –aún en estos tiempos- que ha salido del armario y su familia ha reaccionado como un basilisco. Esa postura va a seguir ahí y se puede alimentar si se va más allá de exigir la igualdad de derechos. Si tiras mucho de la cuerda puedes romperla.