¿Terminará Yolanda Díaz en el PSOE de Pedro Sánchez?

Yolanda Díaz anunciará su candidatura a las elecciones generales el próximo 2 de abril. No se sabe con exactitud qué dirá, con quién se presentará, o qué querrá ser de mayor la vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social. El caso es que Yolanda Díaz despejará dudas el domingo 2 de abril.

No sé muy bien qué nos anunciará aunque lo que sí sé es lo que sería mejor para la izquierda política española. Porque, gustará más o menos pero, el trabajo que ha realizado Yolanda Díaz al frente de su ministerio y su vicepresidencia ha sido relevante y positivo; además es la política del Gobierno de Pedro Sánchez que mejor imagen da, que más logros ha conseguido para la sociedad española y que mejor ha entendido la labor de una ministra. Gustará más o menos, pero es un valor político al alza, es como esos jugadores de fútbol que todo entrenador quisiera tener en su equipo puesto que tenerlos enfrente significa vivir en constante peligro.

Si Pedro Sánchez fuera un político sin tanto egocentrismo cargado a la espalda, sin la soberbia política que despliega metida entre ceja y ceja, trataría de fichar a Yolanda Díaz al precio que fuese necesario. Pero una mujer con los valores que maneja Díaz, su imagen y su potencia entre los electores de izquierdas es demasiado para ‘don Ego Majestuoso’. La izquierda española se enroscaría alrededor de un PSOE más poderoso y más colocado en el lugar que le corresponde, más moderno. Pactando con Unidas Podemos, Eh Bildu y ERC, está colocado a años luz del lugar que se espera de un partido con esa historia detrás. Por tanto, los beneficios serían voluminosos y siempre más valiosos que los que atesora en este momento un presidente que se perdió entre pactos imposibles y cesiones que nunca debieron producirse. Seguro que ya está hablado entre uno y la otra. La solución (seguro también) estará lejos, muy lejos.

La izquierda española más moderada y con más vocación de Gobierno siempre estuvo representada por el PSOE. Ya no. Sólo la incorporación de Díaz a las filas del PSOE intentando que un nuevo pacto con la extrema izquierda sea innecesario para formar Gobierno parece una solución viable. Si no es así, y el PSOE vuelve a obtener un resultado mediocre que solo le permita gobernar en coalición, tendremos que aguantar otra vez lo que hemos soportado estos años. Y eso son palabras mayores. Y palabras que no se deberían escuchar en España nunca más.

Sea como sea, Yolanda Díaz se presentará a las generales por su cuenta y de la mano de Podemos. Casi seguro. Y es que demoler tanto ego no es fácil.