Terrícolas amontonados

La primera vez que me monté en avión fue para ir a Madrid y confieso que aluciné viendo cómo parecía que se hundía la tierra al mirar por la ventanilla en el momento de despegar. Ver las huertas, los olivos y las casas desde el aire, y los sembrados, que eran tapices multicolor, me produjo tal emoción que no paré de llorar hasta que llegué a la capital de España. Lo más alto que había estado fue una vez que subí a la Giralda a buscar a La Campanera y cuando de niño trepaba al pino de Mampela para estar cerca de mi padre, que, según mi madre, estaba en el cielo. En aquel viaje a Madrid me di cuenta de que todo era campo y que los pueblos parecían, desde arriba, migajas de pan que Dios les echaba a las palomas torcaces. Después de ver tanto campo, montañas y llanuras, olivos, pinos y naranjos, y pisar las calles de la gran ciudad, con miles de coches y motos, gente andando por las aceras sin darse los buenos días y sufrir un ruido infernal, supe que mi futuro estaba en el campo. Desde el cielo, las grandes ciudades son un estúpido invento, con lo grande que es el campo. No tiene ningún sentido que nos amontonemos en las ciudades hasta el punto de estorbarnos y llegar a odiarnos. Ahora nos quieren distanciados los unos de los otros, en lo que llaman “distancia social” y que a mí me gusta llamar, solo, distancia física. La distancia social encierra un mensaje con mala intención, la idea de separarnos para manejarnos mejor, lo que choca claramente con aquella otra idea del rebaño, de convertirnos en borregos. Algo feo hay cuando líderes políticos de uno y otros pelajes ideológicos se esfuerzan tanto en que nos matemos los unos a los otros por el fútbol, los toros, la religión o la propia política. Nos quieren distanciados, apartados, encerrados, pero produciendo y pagando impuestos. No tenéis que pensar siquiera, que ya lo hacemos nosotros por ustedes. Estaba pendiente un experimento social para ver cuánto podíamos aguantar sin reventar y han visto que somos obedientes: dos meses confinados. Ya saben hasta qué punto somos manejables y no van a parar hasta anularnos del todo y que traguemos lo que haya que tragar. Por ejemplo, que un rey golfo se vaya a ir de rositas porque es “inviolable”. Es decir, sagrado, intocable. Con Franco, con Suárez, con Felipe, con Aznar, con Zapatero, con Rajoy y con Sánchez. Para eso nos quieren distanciados: para que seamos un cero a la izquierda. O a la derecha, qué más da el lado. Me vine al campo para distanciarme antes de que me aislaran estos golfos. Parece que el destino se empeña en negarme esta ansiada manera de vivir, pero soy duro de roer.