Tiempo de paz: cambio de capitán

A veces la vida se presenta con acontecimientos que nos sobrepasan porque lo que producen es tensión y dolor.

Hay conflictos que no terminan de dejarnos vivir en paz y las consecuencias son imprevisibles. ¿Qué pasará entre Rusia, Ucrania y el resto del mundo? Difícil de saber.

¿Qué pasará en el Partido Popular? Complicado de predecir.

Vientos huracanados, agua torrencial, desprendimientos y heridos. Estamos asistiendo a un tornado que no se sabe muy bien quién lo originó; pero cada vez está más claro que el origen se debe a los celos, a los miedos, al afán de poder, a la soberbia, al orgullo y, sobre todo, a la incapacidad de dialogar.

Dialogar en política debe de ser muy complicado porque al final la sensación que nos queda a los votantes es que asistimos a un mercado de subastas, yo te doy si tú me das lo que yo quiero ¡Qué tristeza!

Gobernar más bien sería planificar y diseñar un futuro en donde la convivencia apoyada en la libertad ofreciera soluciones ciertas, no partidistas, a los distintos problemas que los ciudadanos tenemos. Se trata de ir avanzando en los derechos sin retroceder y sembrar consciencia en que tenemos también unas obligaciones que cumplir.

Hoy, el Partido Popular por la inseguridad y falta de liderazgo claro está herido. Resulta que alguien llevaba tiempo con la idea de acabar con Ayuso, y han urdido un relato con elementos que, al parecer, no corresponden con la realidad. Es decir, que, según explicaron los consejeros de sanidad y de economía de la Comunidad de Madrid la adjudicación de la que se habla se hizo cumpliendo la legalidad exigible para este tipo de servicios y, que ni siquiera Ayuso, intervino en el proceso adjudicatario. Esto, parte de la oposición lo ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción, veremos qué recorrido real tiene y cómo terminará esta denuncia. De momento mucha propaganda en los medios de comunicación; pero de ahí a que se convierta en un proceso judicial con final feliz para quienes han puesto la denuncia queda mucho camino por hacer.

No obstante, conviene recordar que por mucho ruido que se haga de este asunto y de otros temas más que buscaran, aunque el procedimiento haya sido el adecuado para las adjudicaciones y lo que se pretenda es liar y enredar, el tiempo irá pasando y la verdad terminará siendo la bandera única y clara en la que referenciarse.

Lo que sorprende de todo esto es que el relato se haya construido desde dentro del Partido y, al parecer, desde las altas instancias de éste ¡qué pobreza intelectual!

No sé que estará pensando el sr. Bonilla que tiene que convocar elecciones a la vuelta de la esquina, tampoco podremos saber qué dolor de cabeza tendrá el Señor Mañueco que tiene que configurar un gobierno y no digamos quien gobierna Galicia, Alberto Núñez Feijóo, bueno y el resto de los candidatos que aspiraban a ganar la elecciones municipales y autonómicas.

El Sr. Casado en sus intervenciones explicativas no ha estado a la altura de las circunstancias y, seguramente, no ha sido convincente, así lo hemos percibido la gran mayoría de los ciudadanos, porque sabía que el origen de todo esto estaba construido con un soporte muy endeble.

Comenzar a contar algo que no es verdad intentando hacerlo a través de un relato que lo que hace es inventar circunstancias es altamente peligroso, no ya para quien tiene que sufrir, a partir de que el relato toma cuerpo en un juzgado, sino también para quienes deciden, respondiendo a intereses propios y particulares, construir el relato utilizando todas las artimañas posibles para intentar dar consistencia a lo que ellos quieren que sea su verdad; pero que nada tiene que ver con la verdadera verdad.

Estas palabras las escribo desde la experiencia, por esta razón no me voy a dejar llevar por lo que unos y otros vayan contando; porque si lo hiciera faltaría a mi propio honor y a lo que yo llamo buscar la verdadera verdad.

Por otra parte, el relato bíblico nos enseña qué si bien Jesús murió en la Cruz, al tercer día resucitó, estamos próximos a iniciar la Semana Santa. Esto también es posible para quienes sufren o sufrimos, en alguna medida, la construcción de relatos que buscan vernos crucificados y se olvidan qué la resurrección existe. Son tan engreídos y soberbios quienes viven dedicados a destruir que dejan de ser personas y por lo tanto la sensatez, la armonía, la serenidad y la paz son términos que ellos han desterrado de su vida. Su vida se fundamenta en la destrucción y hasta en el odio.

La paz que debe de regir todo principio bueno y de buena fe para construir la sociedad, no existe para estas personas, aunque en sus discursos, muchos ya vacíos, no dejen de hablar de paz.

Lo ocurrido en el Partido Popular ha dejado al sr. Casado en un relato en donde sus discursos y palabras estarán vacías de paz y, a partir de ahora dejaran de ser creíbles para muchos de sus votantes y para quienes podían haberle votado en unas elecciones generales.

Si tan seguros estaban en la cúpula del partido que la sra. Ayuso había actuado mal, lo que tenían que haber hecho era ponerle una denuncia o una querella; pero no lo hicieron, y no lo hicieron porque sabían que su argumentación probatoria no se sostenía ante un Juez, aunque su Señoría hubiera abierto diligencias previas, al final todo hubiera quedado en nada. Hacer lo que han hecho implica la necesidad de realizar un cambio de capitán.

En el PP esto lo saben, verán que es cuestión de tiempo.

Ayuso se ha mantenido firme en su relato y no ha querido ceder a ningún chantaje; pues que la justicia, si lo considera oportuno, investigue; pero esto no es motivo para su dimisión ¿no hay otros políticos de otros partidos también investigados y siguen en sus cargos?

Lo que vamos aprendiendo de todo esto es que, en las cúpulas de los partidos, al igual que en muchas otras altas estancias de poder existe una pugna permanente por intentar destruir a quien no termine de hacer lo que la alta dirección de estas organizaciones entiende que es lo que se tiene que decir y desarrollar ¡Ay! ¡Ay! si militantes y files de estas instituciones hicieran una asociación de perseguidos y acallados, a lo mejor, se obtendría un resultado apabullante y se podrían convertir en una nueva fuerza política y también religiosa.

A lo mejor sería bueno que, tanto los partidos políticos como otras instituciones, se preguntaran por qué cada día sube más el porcentaje de los que no van a votar y el porcentaje de los no creen en determinadas organizaciones.

Andalucía está cerca muy cerca, más le vale a Juanma Moreno Bonilla, que el relato del Partido Popular tenga un final con altura de miras porque si no lo va a tener muy difícil.

Se pude intuir que dentro del Partido Popular con la dimensión de García Egea todo quedará solucionado. Están muy equivocados.

Cuando alguien pone en marcha una maquinaria como la que han puesto en contra de la sra. Ayuso y cuando existen evidencias de que ha sido con un objetivo determinado, chantajearla, no está capacitado para construir un proyecto con paz; así que la cabeza que ha ideado este relato destructivo y la cabeza que ha consentido que el mismo se pusiera en marcha tienen que dejar, por decencia y por coherencia, los puestos que ahora ocupan.

El Partido Popular tendrá que buscar la Paz; pero para esto hay que cambiar al capitán. La gran herida que actualmente emite sangre y dolor no quedará cicatrizada si no es curada con la delicadeza, cariño y afecto necesarios a la hora de aplicar los puntos necesarios para cerrarla.

Hallar la Paz implica que se trabaje, de verdad, para que haya Paz.