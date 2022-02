Tiempo y necesidad de comunicarse

Las personas no utilizan el tiempo con el mismo criterio en todas partes, eso está a la vista de todos. Mientras más pequeño sea el lugar donde se habite más se prolonga el tiempo necesario para comunicarse. Incluso en los pueblos que forman parte de la corona metropolitana de Sevilla y que por tanto están más cerca de la ciudad, se prolongan en mayor medida las charlas de los ciudadanos. Algunas de estas localidades da la impresión de que se mantienen ajenas a la influencia de la ciudad o precisamente la presencia de la gran urbe empuja a buscar y conservar la seña de identidad ancestral de disfrutar de la charla.

He visto zonas donde parece que ha triunfado esa descabellada idea de obligar al ciudadano a sentarse en las mesas de un bar para poder gozar de una charla unida a consumiciones. Por ejemplo, si agarra usted el metro y se baja en Cavalery se encontrará con una gran superficie de terreno sin un solo banco público donde tomar asiento y, sin embargo, eso sí, abundancia de bares con sillas y mesas. Se encuentra usted en Mairena del Aljarafe pero aquello es una zona de lo que llamo Sevilla Alta, primera corona metropolitana. ¡Cómo han crecido estos pueblos en nada de tiempo! Los recuerdo pequeños, ahora no son ni pueblos ni ciudades, resultan una extraña mezcolanza en la que en algunos sitios -lo mismo pasa en Sevilla- se vulnera el espíritu urbano europeo que arranca sobre todo desde el Renacimiento. Nada de asientos, un desierto de baldosas para que pases rápido caminando y vayas de tu corazón a tus asuntos o te sientes a consumir cuando a lo mejor no te apetece. Las personas de la tercera edad o con dificultades de salud que se fastidien.

Hay un dicho andaluz que consiste en sentarse simplemente a ver pasar el tiempo. Ver pasar el tiempo posee un valor enorme porque ya sabemos por John Lennon que la vida es eso que pasa por ahí mientras nosotros estamos haciendo otras cosas. El andaluz consideró que mirar pasar el tiempo también es vivir y es una decisión sabia si no se usa indebidamente, esto es, por desidia, pereza, indolencia. En los lugares pequeños quienes procedemos de la ciudad solemos enervarnos con lo que consideramos pachorra de algunos. Charlita del que detiene su coche en medio de la calle y echa unos minutos con el vecino de turno. Charlitas de los clientes con las cajeras de los supermercados que van a lo suyo, son sobre todo los clientes quienes sacan temas de conversación y de paso preguntan por toda la familia. Charlita en el banco, en la papelería, en la frutería, en todos esos lugares en los que uno cree que hay que ir al grano y luego cada cual a sus menesteres.

Lo curioso del caso es que si pensamos en Sevilla capital sucede lo mismo en relación con otras ciudades más grandes. En Sevilla la gente pone la cara larga o llama la atención si se estima que estás tardando más de la cuenta pero recuerdo a una alumna parisina de beca Erasmus que me hablaba de lo sosegada que se sentía comprando en un supermercado de Sevilla comparado con alguno de París. Uno piensa si acaso nos hemos desbocado, si hemos llegado demasiado lejos y no será más positivo sentarse de vez en cuando solo o en compañía de alguien simplemente a observar y sentir intensamente cómo pasan las horas en este maravilloso regalo que es la vida.