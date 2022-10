Todas las citas son falsas

Observo en las redes la obsesión por colgar consejos de tipo pseudosicológicos, firmados, sobre una foto de gato o firmamento, falsamente por grandes personalidades. Citas de Pitágoras, Winston Churchill, Confucio, García Márquez, Goethe, Averroes, Saramago, hasta de Bukowski (que era un borracho y putero de quien se podría recibir gran Literatura, pero pocos consejos vitales). Todas aparecen sin referenciar de qué libro o artículo o discurso se han sacado.

La última tontada de estas que me ha llegado tenía la firma de Federico García. Cuando la leías, notabas claramente (a poco que supieras un poco de su escritura) que eso no lo había escrito García Lorca ni borracho. Alguien se lo recriminaba a la posteadora y su respuesta fue: “Pues lo he cogido de un grupo en el que hay un debate sobre si la autoría es de Federico García Lorca o Federico García Hamilton, así que, por eso, sólo he puesto “Federico García”. Este es el nivelito. Seguro que era de Federico García Simpson.

Lo curioso de todas estas citas es que son muy impositivas: casi siempre te dicen qué tienes que hacer (porque, se sobreentiende, tú eres tonto o estás perdido o deprimido): “Corrígete”, que dicen que decía Epicuro. Sus valores —si se analizan bien— son de raíz católica (“Enjuaga tus lágrimas y no llores si me amas”, “confía”, “comparte”, “ama”, etc.). Es curioso cómo toda la socialdemocracia se ha tragado el discurso católico de ayuda a los necesitados, lo ha hecho suyo y ha conseguido, incluso, proyectar contra sus inspiradores toda su inquina. Cuando veo a las ministras de izquierda hablando como curas de los años sesenta en favor de “los pobres y los más necesitados”, y, a su vez, arremetiendo contra la Derecha (católica) que es quien se lo enseñó, no puedo hacer más que reírme por la paradoja. (Los Protestantes dirían que los pobres lo son porque Dios quiere, ¿No es Él el hacedor de todo?).

Otra posible raíz de los valores de muchas de estas frases son de Disney: “Lucha por tus sueños”, “Que nadie te imponga tu camino”, “La belleza está en el interior”...

Yo he buscado las bases de decenas de estas citas supuestamente cultas y les aseguro que la única base que he encontrado es las propias listas de citas que aparecen en Internet. Ayer le escribí a alguien diciéndole: “Esa cita no parece ser de San Agustín” y me contestó diciendo: “Sí que lo es, viene en Internet”...

¿Les suena la época histórica en que la gente argumentaba diciendo que eso estaba en “El Libro” y por tanto era casi un Dogma? Debían de flipar —ellos, de tradición oral— viendo que algo que se había dicho en el pasado seguía allí escrito de la misma manera. ¡Era mágico! Porque hasta entonces y mucho tiempo después, todo era boca-oreja y, por tanto, inseguro. Lo escrito, por tanto, era seguro (aunque no fuese verdad): “Si lo dice el libro (y lo viene diciendo desde siempre) será porque es Verdad”. Ahora debe de estar ocurriendo igual: “Si lo dice Internet será porque es Verdad”.

Les animo a dejar de creer en lo que aparezca en Internet. Cuanto más descrean más fuentes fiables buscarán y los profesionales volverán a ocupar sus puestos. Por eso se necesitan periodistas profesionales y medios de reconocido prestigio, para tener referencias medianamente fiables. Si todos los medios relajan sus estándares de credibilidad, los lectores, antes o después, se van a dar cuenta y van a rechazarlos.

Igual que no irían a un médico sin prestigio (eso si fueran libres y vivieran en una sociedad en la que pudieran elegir su médico, y no el que toca), no leerían un periódico sin prestigio.

Bueno, pues empiecen por no creerse las citas falsas de pensamientos bienintencionados porque no están en sitios prestigiosos. Y eso es lo curioso: si el planteamiento es bueno, ¿para qué mienten con la firma? ¡Que salga ya el “negro” que redacta todas esas frasecitas y el contenido de las galletas chinas! O para que tengan más éxito fírmenla siempre con el nombre de Risto Mejide o C. Tangana, ¿qué prestigio puede tener ahora Averroes en comparación con alguno de estos dos?

“No crean todo lo que leen en Facebook”, que dijo Sócrates (autor de ningún libro...).