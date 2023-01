¡Qué asco de vida! Ni Navidad ni nada, a ver si se va todo al carajo de una vez. Tengo que tranquilizarme, tengo que tranquilizarme, serenidad, como dice Patricia, la psicóloga. Claro, desde la “tenencia” es muy fácil hablar. Matan a mujeres un día sí y otro también. Y encima embarazadas, con lo cual el crimen es doble. No quiero decir lo que se me pasa por la cabeza con estos crímenes, pero desde luego no voy a cumplir con mi conciencia colocándome detrás de una pancarta y con el minuto de silencio y los aplausos. Aquí hay algo mucho más profundo que nadie quiere afrontar desde las alturas. Pelé ha muerto y el Papa Emérito Benedicto también, después de algún tiempo de cuidados paliativos. Sé lo que son los cuidados paliativos, lo más triste del mundo, ver cómo alguien se apaga y, con la impotencia más absoluta, sólo puedes estar a su lado presenciando cómo los sanitarios ponen paños calientes para una muerte mejor. No quiero contar las dos experiencias que he vivido de cerca, vamos, a ver si nos animamos un poco con vistas al año nuevo en esta mísera Navidad a más de veinte grados, con el Covid ahí de nuevo -y la UE que no se entera- y ahora en ná de ná llegará la primavera real y el estío, odiosos con sus calores inhumanos.

Se ha separado Mario Vargas Llosa de la Preysler, la de Villa Meona, la que sólo se casa con tíos ricos, una mujer lista encerrada en un cuerpo pobre y artificial cuya listeza consiste en aprovecharse de lo idiotas que somos los demás. No veo más que desgracias ante mis ojos y, para colmo, nos llevamos todo el día haciendo números con la crisis del capitalismo porque, vamos a ver, seamos rigurosos, aquí lo que hay es una crisis de un sistema que, hace mucho tiempo, da vueltas sobre sí mismo progresando en lo tecnológico pero no en lo que vamos a llamar racional-espiritual. Es la crisis del humano mismo en pugna constante consigo mismo que el final termina en codicias y guerras y tienen los gobiernos miserables del humano miserable que intentar colocar unas tiritas en una brecha de la que brota sangre por doquier, que necesita de al menos dos toneladas de desinfectantes y millones de puntos de sutura.

El gobierno de España sacando dinero de donde no lo hay y si lo hay era para pagar facturas pero es preciso dedicarlo a ayudas sociales en un país del primer mundo. ¡Cómo estarán por ahí! Y como nos hallamos en eso que la antropología llama sociedades complejas, divididas, subdivididas y subsubdivididas en numerosos segmentos, a ver a quién se le da y a quién no se le da y a ver cómo, cuándo, cuánto, dónde y por qué.

Eso es lo que nos tiene todo el día haciendo números y números, ni Navidad ni cuentos, ni Nochevieja ni vieja noche, lo que hay es el cuento de nunca acabar en este año nuevo que no es nuevo sino que parecerá viejo porque nos espera más de lo mismo o peor, más peor de lo mismo.

Hice el idiota cuando en los años 60, estudiando en Los Maristas, elegí el bachiller de Letras: cultura y lengua de la Grecia clásica; cultura y lengua de la Roma clásica. ¡Para qué tanto Sócrates, tanto Solón, Pericles, César, Horacio, Ovidio y la madre que los parió a todos! Ahora lo que debo hacer es echar cuentas día y noche, a ver ese IVA, a ver esos alimentos llamados de primera necesidad, a ver que no me la peguen los gobiernos y los mercaderes aprovechados. A ver si tiro el coche por un barranco y agarro la bici, el bus, el cercanías -si hay- y las patas, a la vejez el coche de San Fernando, porque de metro nada, y eso que cuando el primer proyecto del de Sevilla aún estaba Franco hospedándose en los Reales Alcázares. Ésa es otra: Sevilla. Mejor lo dejo porque me va a dar una alferecía y hay que afrontar el año recién nacido.