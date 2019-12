Todo era impensable

Todo era imposible, impensable, improcedente, inimaginable, hasta que dejó de serlo. Solo en lo que va de siglo, hemos asistido a la ampliación de una monarquía con dos reyes y un yernazo en la cárcel, al traslado del cadáver de Franco y al exitoso nacimiento de un partido ultraconservador, a un Vaticano con dos papas y más de un escándalo bancario, a EEUU presidido por un showman y a una guerra fría que dejó de ser una para convertirse en muchas.

Dentro de solo unos días nos tendremos que volver a acostumbrar al cambio de dígitos en la nueva fecha. Será raro, futurista, eso de escribir 2020. Dos, cero, dos, cero. Y el reto de este futuro que no es lo que era seguirá siendo controlar las sorpresas más inesperadas, evitar que las ficciones más rocambolescas se hagan realidad, es decir, que el pasado se repita, pues, en el fondo, todo lo raro, lo impresentable, lo extrañísimo que nos ocurre como sociedad no depende de una sorpresa del futuro, sino del pasado; no es cuestión de que el porvenir nos atrape a contrapelo, sino de que el pasado nos traicione con su olvido. Esta es la razón fundamental por la que el futuro de nuestros jóvenes no depende tanto de las tecnologías que se reproducen sin control como del control de las humanidades abandonadas a su suerte, es decir, a la mala suerte de que no las controlemos para que las piedras con las que estábamos destinados a tropezar dos veces nos salgan al paso hasta el infinito.