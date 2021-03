Todo es culpa de la gente

La gente es la ostia. No tiene límites. No como nosotros, que apenas salimos y estamos tan sacrificados. No puedo con la gente. Para no mentir, ayer salimos a tomar unas tapitas. Nada, por cumplir. Porque nos llamaron unos amigos y al final se unió otra pareja a la que hacía mucho que no veíamos. Las tapitas se convirtieron en almuerzo, porque nos dio mucha alegría estar juntos. Pero miedo me daba ver cómo estaban los bares. Qué barbaridad. La gente. Nosotros terminamos de comer y nos fuimos a tomar un café, nada, un cafelito y unos dulces. Pero uno del grupo, como hacía tanto que no nos veíamos, propuso una copita y terminamos en otra parte tomándonos dos, pero con mucho cuidado. Nosotros sí. Pero había gente para reventar, porque la gente es la ostia. Así no me extraña cómo estamos. A nosotros es que nos da mucho miedo.

Pero la gente va a todas partes, no se pierda una. La gente entra, sale y hace lo que le da la gana. Y nosotros aquí. Esta tarde tenemos un cumpleaños. Una raya en un pozo, vamos. Pero no va a venir nadie. Nada, la familia y ya está. Mis padres, los suyos, sus hermanos, los míos, los cuatro sobrinos, los abuelos de él, mi abuela, que está sola como tú sabes, los amigos más cercanos, los imprescindibles, los cuatro que nos juntamos siempre, y Juani, que se va a venir con la amiga y la sobrina, que tú sabes que esa niña está muy pegada a ella. Pero nada más. Nada del otro mundo. La cosa no está para más. Que seamos quince a todo tirar. O veinte. No como la gente, que hace cumpleaños como si no pasara nada. La gente es que no se entera.

Nosotros ya toda la semana nos vamos al campo, que allí estamos más tranquilos. Total, como no hay procesiones. Allí se vendrá mi cuñada, y los niños. Les he dicho que se traigan a la Silvia, para que no esté sola. Por lo visto se vendrá con unas amigas. La pobre. Allí lo pasamos muy bien. Allí almorzamos, allí cantamos, nos echamos nuestra siestecita y nos hartamos de reír. Pero es lo que yo te digo: que esto no se acaba porque la gente pasa de todo. Y no hay mano dura. A nosotros es que nos da mucho miedo. Sí. Pero la gente es como si no fuera con ella. Increíble.

Modo ironía on. Para toda la semana.