Todo huele tan mal...

A Pablo Iglesias, El Coleta –no le gusta el remoquete, pero qué le vamos a hacer–, le ha dado asco todo lo relacionado con Mónica Oltra, sobre todo el “acoso de la ultraderecha”, que le obligó a dimitir. Todo menos, al parecer, lo que tuvo que pasar la criatura que sufrió los abusos del marido de la ya dimitida expresidenta –que hasta la llevaron esposada a la comisaría–, mientras el abusador siguió dos años más en su puesto de trabajo, un enchufe de la izquierda valenciana. La abusada ha sido la más perjudicada en esta increíble historia, pero a Iglesias solo le importa la señora Oltra, que, es cierto, a lo mejor al final no es condenada y todo esto ha acabado con su carrera política. No pasa nada, la contratan en Todo es fatiga, el programa de Cuatro, como a Cristina Cifuentes, José Luis Ábalos y Susana Díaz, y listo. Esta gente nunca se queda sin trabajo.

Ocurre también en el debate de La Sexta, el de los sábados, La Sexta Noche, donde para entrar solo tienes que dejar la decencia en casa y ser capaz de ir a por Isabel Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, sin escrúpulos. Acabarán con ella, seguramente, pero eso no sería lo peor. Lo peor es que llevan años haciéndole un gran daño a la capital de España, donde por lo visto no hay hospitales públicos, los ciudadanos se mueren en las salas de espera sin que nadie los atienda, no se puede ir por las calles sin miedo a ser atacados o todo está más caro que en el resto de España, hasta los rábanos. No creo que haya ningún país en el mundo donde ocurra esto. O sea, que los mismos ciudadanos, sobre todo los periodistas y políticos, se esfuercen tanto en cargárselo. No me explico que, a pesar de esto, sigan viniendo aún cada año a disfrutar de lo que quede, que debe de quedar ya muy poco.

Llegué al periodismo porque era mi sueño desde niño. Quería contar historias, denunciar injusticias y luchar por el flamenco, pero reconozco que me huele muy mal lo del periodismo en España. Para mí un periodista que se venda al poder por dinero o un puesto de trabajo, que es lo mismo, deja de serlo. Al poder o a la oposición, da lo mismo. Que sea de izquierdas no quiere decir que se tenga que prestar a machacar cada día a la derecha en una de estas tertulias, y ocurre. Da asco ver a un periodista con el carné de algún partido en la boca tapando casos de corrupción de quienes lo han metido en la tertulia o justificando a veces la mierda, o sea, lo injustificable. Ninguno de los tertulianos del debate de La Sexta pidió anoche la dimisión del presidente del Gobierno por hablar del “buen trabajo” de Marruecos y España en lo del salto de la valla de Melilla, con casi cuarenta muertos, aunque digan que son menos. Todo huele tan mal...