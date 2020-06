Todo podía ir a peor. Y así ha sido

Confieso que he sido uno de esos ingenuos que, esta mañana, pensaba que las cosas no podían ir a peor.

En Estados Unidos se han liado a guantazos por un asunto verdaderamente feo. El racismo brutal vuelve a dejar un país en llamas.

La Covid-19 sigue haciendo daño de forma implacable. Las posibilidades de una vacuna en un espacio corto de tiempo son, cada minuto que pasa, mucho más escasas. Las cifras de fallecidos son insoportables.

Los monos roban muestras de la Covid-19 y escapan con ellas.

El PizzaGate; ese asunto tan turbio que tenía como elementos principales a restaurantes estadounidenses y funcionarios de alto rango del Partido Demócrata con una supuesta red de tráfico de personas y abuso sexual infantil; vuelve a estar presente en las redes sociales. Apesta.

Irene Montero, se dejó ‘cazar’ y le grabaron un vídeo en el que utiliza un lenguaje propio de pandillera venida a menos y deja caer que lo del coronavirus ya se sabía, pero que no pensaba decirlo. Muy bien. Qué ministra tenemos. Emocionante.

Después de ver ese vídeo a primera hora de la mañana he pensado que, efectivamente, ya habíamos tocado fondo. Sin embargo, no era cierto. Damas y caballeros, Leticia Sabater ha estrenado tema. Título: «Vete pal carajo, tra, tra». La letra se la voy a ahorrar a usted porque es, sencillamente, lamentable. El vídeo es espantoso. Me quedo con los créditos de este trabajo. Primero porque significa que el vídeo concluye. Por otra parte, me produce mucha ternura. «Uñas decoradas en Luxury Beauty Medical Center (Illescas)», dice el texto tras el espectáculo. Hay que reconocer a la señora Sabater que ella siempre se rodeó de los mejores en cada campo. Esa es la verdad.

Veremos mañana qué es lo que pasa.