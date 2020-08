Todos somos asintomáticos

Que me perdonen los expertos sanitaros por meterme donde no me llaman, pero si me lo tomo al pie de la letra parece como si eso de tener el virus Sars Cov2 pero no tener síntomas sea decirles a millones de personas que están enfermas pero no se les nota y en ese caso todos los seres humanos estaríamos enfermos en el mundo simplemente por ser animales humanos. Si uno no tiene síntomas no está enfermo, es como decirle a alguien, usted tiene apéndice pero no tiene apendicitis.

Comprendo que en este caso se emplea tanto la expresión porque estamos ante un virus agresivo que se transmite y quienes lo tienen deben cuidar de no pasárselo al prójimo pero no hay enfermedad si no se siente nada porque en el interior de nuestro cuerpo habitan miles y miles de virus y bacterias y no por eso estamos enfermos. También almacenamos determinados genes que nos pueden llevar a padecer cáncer pero como no muten y provoquen células cancerígenas ahí se quedan para siempre. Si mutan, ahora te endiñan cirugía, radioterapia, quimioterapia y otros tratamientos novedosos pero en el presente y sobre todo en el futuro corregirán el defecto de ese gen o de ese cromosoma y adiós cáncer y otras muchas enfermedades. Mientras tanto, si no hay acción vives con eso ahí dentro y con tus virus y con tus bacterias que además hasta te hacen favores.

Todavía no hace tanto tiempo que a las personas que padecían úlceras de estómago les decían que era de estrés o de fumar o de comer mal hasta que a finales de los años 70 y principios de los 80 del siglo XX dos investigadores llamados Robin Warren y Barry Marshall aislaron la bacteria llamada Helicobacter pylori que vive en nuestro propio estómago y si se enfada puede fastidiarnos de verdad. Entonces, antes de que lleguen a mayores los efectos de su enfado, interviene la ciencia, actúa sobre el medio ambiente que le permite vivir en nuestro estómago y se acabó el problema. Bueno, dicho así, de pronto.

Cuando le pregunto por este tema de los virus que viven en el cuerpo humano al Oráculo Internet, me dice, verbigracia: “Probablemente pienses que en tu cuerpo no hay virus porque no tienes ninguna molestia ni estas enfermo pero nada más lejos de la realidad. Estamos crónicamente infectados por millones de virus sin producirnos ninguna enfermedad. El conjunto de virus que convive con nosotros tanto dentro como fuera del cuerpo se conoce como viroma humano y pueden infectar tanto células humanas de nuestro cuerpo como las bacterias que tenemos (son los conocidos como bacteriófagos)”.

En otros lugares he leído que tenemos trillones de virus pero vamos a dejarlo ahí porque me entra dolor de cabeza con estas cuestiones, lo único que quiero decir es que o estamos todos enfermos o no estamos enfermos porque tengamos el virus de la Covid-19 en plan asintomático aunque debamos guardar mucha más distancia en relación con el prójimo que cuando almacenamos una gripe o un resfriado, producidos también por virus de la misma familia pero más ahuevados, menos puñeteros aunque todos ellos atormenten.