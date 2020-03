Todos unidos

Por Ana Belén Rodríguez Alenza

Ganadora de la XIV edición de Excelencia Literaria

Desde hace semanas, lo primero y casi lo único que aparece en los medios de comunicación es el coronavirus. Independientemente del canal y los periodistas, esa palabra se oye tantas veces al día que corremos el riesgo de que pierda su sentido. Pero la insistencia no es para menos: es un problema sanitario que nos afecta a casi todos los habitantes de la tierra. Y me gustaría poner mi granito de arena, buscar tesis científicas que recurran a palabras que provienen del latín y el griego, y llegar a una conclusión que hiciera que la OMS se llevara las manos a la cabeza y la humanidad respirase aliviada. Pero, sintiéndolo mucho, mis conocimientos de biología y medicina se restringen al uso del betadine y las gasas.

No obstante, lo que sí domino es lo que mis sentidos me cuentan sin que yo, a veces, me lo crea del todo. Junto a los vídeos que nos explican cómo lavarnos las manos y otras medidas de higiene para prevenir el contagio, nos van llegando otros en los que descubrimos a mucha gente que ayuda a hacer la compra a quienes no pueden salir de casa, ofreciéndose a hacer de canguro o profesor de forma gratuita (aunque ya no sea posible de manera presencial), etc. Por tanto, uno de los efectos colaterales de esta pandema es la disminución del individualismo (un virus social del que todos estábamos infectados) que llevábamos arrastrando desde el siglo pasado. Es iparadójico que cuando en muchos de los países de la Unión Europea tenemos limitado el derecho a la libre circulación, nos sentimos más cerca los unos de los otros.

Será que ha hecho falta el coronavirus para que desenpolvemos nuestra más escondida humanidad. Por eso espero que cuando acabe toda esta pesadilla, recordemos que todos hemos colaborado y nos hemos unido, sin que nos importe aquello que hasta este momento nos dividía.