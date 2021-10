Torpe y, encima, comunista

De niño, con 10 o 12 años, trabajé en una fábrica de Palomares del Río, Artesanías Montes, dedicada a forrar botellas y porrones con piel, amén de otros objetos como costureros o tabaqueras. Tuve adicción al caucho, sin saberlo. Lo olía y veía lucecitas, y hasta volaba por encima de los tejados del pueblo. Era un cauchoadicto, sin duda. Echaba dos horas por las tardes, que me las pagaban a dos duros, con lo cual llevaba cuatro a casa, un dineral en 1968. Un día Roque, el encargado, me puso a lavar botellas de artesanía, cargué a un lado la secadora y partí treinta valiosas piezas, cortándome el pie derecho con una de ellas. Me llevaron a la oficina para curarme y el encargado me dijo que tendría que trabajar gratis tres meses para pagar las botellas tuneadas. “No se lo creé ni usted”, le dije. “Además, les voy a denunciar por ser un niño explotado”, concluí. Roque me miró de una manera que nunca olvidaré, y me dijo: “Encima de torpe, comunista”. Me despidió y como estaba enganchado al caucho lo pasé mal durante un tiempo, supongo que con el mono. Para sobrellevarlo, en casa olía petróleo y cualquier cosa que pillara. Contada la historia me pregunto si el comunista nace o se hace. En mi casa no escuché jamás hablar de política y cuando el encargado de la fábrica me llamó comunista estuve muchos días pensando en el significado de la palabra. Años más tarde, supe por fin lo que era un comunista, leyendo un libro que me prestó un alicatador de Palmete, Los vecinos en la calle, de Villasante.

Cuento esto porque el otro día supe que en un documental alemán sobre Franco y el franquismo, se dice que en los colegios españoles del régimen nos educaban para ser fascistas. Jamás escuché una gilipollez tan grande como esa. O sea, que yo era un fascista de 12 años al que en la fábrica le salió el sindicalista que llevaba dentro sin saber lo que era y mucho menos un fascista o un comunista. No creo que fuera un niño adoctrinado en el colegio, aunque cantáramos el Cara al sol cada mañana formando en el patio, que por cierto me encantaba, y que metía por bulerías sin saber lo que era este cante. Me llevaban a la iglesia a escuchar misa y tampoco lograron que fuera un capillita. De hecho, paso de las religiones, de todas, aunque soy respetuoso con ellas. A pesar de ser un niño de la dictadura franquista, educado en sus escuelas, detesto esa etapa de la historia de España y me molesta profundamente que se hable tanto de Franco en la actualidad porque me trae malos recuerdos, aunque también buenos. Niño pobre, lo cierto es que fui feliz. Ahora no lo soy tanto, a pesar de la libertad y esas cosas tan románticas. A lo mejor, de niño intentaron adoctrinarme para que fuera un fascista, según los alemanes. Pero ahora sé que intentan aleccionarme para que sea un gilipollas manipulable, drogado y sin criterio, que vaya a votar cada equis tiempo para mantener a cuatro mangantes.