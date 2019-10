¿Torra? Estoy reunido

Pedro Sánchez no contesta las llamadas del president, del tal Torra. Yo tampoco lo haría. Debe ser tremendamente aburrido hablar con ese sujeto. ¿Recuerdan cuándo metieron en chirona a Jordi Sánchez? Le colocaron en una celda con un preso de confianza y el pobre hombre (el preso de confianza, digo) pidió que le sacasen de allí, que no aguantaba a ese hombre hablando todo el día del independentismo catalán. Tiene que ser inhumano tener al lado a un tío dando el coñazo las 24 horas.

Yo no contestaría a Torra. Yo, ciertamente, solo me pondría al teléfono para decirle: ‘Quim ¿tienes papel y lápiz a mano? Toma nota, majo. Uno, cinco, cinco. Sí, eso es. 155. Venga, nos vemos, chaval’.

No entiendo de qué demonios quiere hablar Torra. Sabe que lo que quiere plantear es ilegal, tóxico para la convivencia, un hachazo a más de la mitad de los catalanes y mucha más gasolina en la hoguera.

No alcanzo a imaginar qué le puede pasar por la cabeza a este sujeto cuando comprueba que ha creado un monstruo tremendo que ya no puede controlar. En realidad, sí puedo imaginarlo. La estrategia pasa por culpar al Gobierno de España. ‘El monstruo lo has creado tú, Pedro; tú y los súbditos del Rey de España; y lo único que se te ocurre es enviar a las fuerzas de ocupación con porras en la mano’. Algo así es lo que dice frente a las cámaras de televisión.

Yo no contestaría a Torra si fuese presidente del Gobierno de España. Como mucho, le enviaría un whatsapp para cortar, como hacen los novios modernos. Lo siento Quim, lo nuestro es imposible y no soporto a Carles. Se mete en todo lo nuestro y es como la mala hierba. Adiós, Quim, siempre te querré.

Yo no contestaría las llamadas de Torra porque creo que no tenemos nada de lo que hablar. Pero le llevaría tabaco al trullo porque tengo un corazón enorme por ser español muy español.