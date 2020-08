Torre del oro, en penumbra

No sé si les gustará a ustedes pero en mis devaneos nocturnos gozando del poco aire fresco que hemos tenido en julio y agosto me paro a mirar mi ciudad y a la Torre del Oro la veo siempre como en penumbra, parece que está iluminada con linternas, qué tristeza de torre, tal vez símbolo de una ciudad triste donde llega uno a las 12 de la noche a un sitio cómodo de copas y ya no te dejan entrar no sea que lleves contigo el virus o te lo regale otro noctámbulo.

La Giralda y las “agujas” de la plaza de España lucen lozanas en la lejanía, miradas desde el puente de Triana, pero qué birria de iluminación en la Torre del Oro, ¿es que no cae en la cuenta nadie con competencias directas para mejorar eso? ¿Tan temprano se acuestan nuestros concejales? ¿Tan ocupado está el alcalde con el tranvía, la línea 3 del metro, el destierro de las cotorras y demás proyectos de Proyectópolis que no pasa por allí nunca y se apiada de ese monumento?

No hace mucho la torre fue pantalla para que les diéramos un homenaje a los sanitarios, ¿nadie cayó en la cuenta de que la que fuera bastión vigilante de la ciudad necesita algo más que una luz de candil para que nos proyecte de noche su poderío y su belleza? Parece que no y la Torre del Oro ha pasado a ser Torre de Tinieblas, luz que agoniza, como el título de aquella película del cine negro norteamericano.

Desde que hace más de diez años emigré a la segunda corona del área metropolitana, cada vez que me sumerjo en mi ciudad me fijo mucho en sus detalles y la quiero más; llego hasta ella en plan provinciano y guiri y me asombro de que queramos viajar tanto y tan lejos estando en una ciudad que no conoceremos bien en toda una vida. Cuando mi entrañable amigo el escritor y poeta Emilio Durán se jubiló le pregunté que qué iba a hacer además de escribir y me contestó: “Conocer Sevilla”. Y por ahí anda aún lo que puede porque ya es muy mayor y se ha quedado ciego, menos mal que Emilio ha surcado muchos caminos y visitado cien veredas porque no sólo es terrible ser ciego en Granada.

Tengo una tía en el pueblecito alicantino donde vino al mundo mi padre que cuando voy a verla me dice con su acento valenciano: “Pues mira, che, aquí estoy, viendo la televisión. En la televisión me enseñan de todo y así no tengo que ir a verlo”. Así se consuela mi tía a su ya avanzada edad, pero su frase me ha hecho pensar bastante. Es verdad, por una parte, la televisión y la Red nos hacen grandes servicios pero, por otra, no sólo convierten la necesidad de viajar en algo secundario que más parece escape por el qué dirán sino que también tanta imagen y tanto documental y programas de viajes están terminando con nuestra capacidad de asombro. Cuando fui a Londres y a París por primera vez me dije: aquí están la torre esa de Eiffel y aquí la del Reloj, de Londres. Bueno, ¿y qué, si son como de la familia?

Me moriré sin saber los secretos de la mal iluminada Torre del Oro ni los de la Torre de la Plata a la que conocí tapada por las antenas de televisión. Espero que pronto todo el entorno de la Casa de la Moneda no sea un aparcamiento y espero por supuesto que la Torre de las Doce caras vuelva a ser de oro de noche y de día.