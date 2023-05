Trabajadores en la calle

Con los sindicatos españoles trincando del Gobierno, sobre todo con Pedro Sánchez, al que aún no le han montado una huelga general por hecho de que un trabajador, a pesar de que tenga un puesto de trabajo, se vea obligado a ir a Cáritas para sobrevivir, como está pasando, hoy están previstas muchas manifestaciones en todas las ciudades de España para conmemorar como Dios manda el Día Internacional del Trabajo. No serán manifestaciones contra el Gobierno social-comunista, sino contra la patronal, los empresarios. O sea, concentraciones festivas, tipo romerías, con ministros y ministras forrados y líderes sindicales domados.

Recuerdo las manifestaciones de trabajadores de finales de los setenta y los ochenta, que eran protestas de verdad. Las de hoy son un paripé y no es porque no haya motivos para echarse a la calle, siempre los hay, sino porque gobierna la izquierda y los sindicatos no muerden ya la mano del amo porque han sido amansados. En mis tiempos de manifestante sí ocurría y recuerdo que había lucha en las calles, asambleas de trabajadores del metal o la construcción y, sobre todo, protestas contra el Gobierno, también contra los gobiernos de Felipe González. Recuerdo ahora manifestaciones salvajes contra Felipe.

Hoy parece que un trabajador no tiene motivos para echarse a la calle a liarla, cuando ni trabajando vive de manera holgada, en general. Los sindicatos son agentes políticos y por eso son cada día más débiles frente al poder y la patronal. La ministra de Trabajo es sindicalista, con eso está dicho todo. Esta mañana irá a lucir el palmito a alguna manifestación, cuando, según ella, el trabajador está mejor que nunca, se crea más empleo de calidad que nunca y hay más trabajo que nunca. Entonces, ¿a qué va a ir a una manifestación de trabajadores? A sumar, claro. A que la vean en la calle pidiendo no sé qué. No irá a otra cosa.

Si el próximo 1 de Mayo gobernara la derecha, que todo indica que será así, veríamos resucitar a los sindicatos españoles, entre otras razones porque no trincarían tanto del Gobierno, como ahora. Encontrarían sobrados motivos para quemar la calle y no irían contra la patronal, sino contra el Gobierno. Los trabajadores, todos en general, lo saben y por eso ha perdido fuerza un día como hoy: porque el currante está cansado de que le tomen el pelo. Seguimos liderando el desempleo en Europa, prima el trabajo temporal y un trabajador tiene cada día menos fuerza. Pero la ministra de Trabajo saldrá a lucir vestuario.