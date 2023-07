Trabajar demasiado tarde y morir trabajando

De los bebés que venían con un pan debajo del brazo a los veinteañeros que te exigirán sus 20.000 euritos parece haber solo un paso. Pero no. Hay décadas de infantilización política en las que un buen puñado de partidos se han especializado en bailarle el agua a quien amague con votarlos incluso cuando la sequía es severa. Después nos sorprende que los niños de hoy crean que la carne, los huevos y las patatas los hacen en el súper. Ya sé que la medida puede costar lo que la Iglesia se lleva del Estado cada año, pero también sé lo que se podría hacer en el mundo si el Vaticano vendiera todas sus riquezas y las repartiera entre los pobres. Aproximadamente saciaríamos el hambre de los pobres del globo durante unas horas. Etcétera, etcétera y bla bla bla. El problema de estas ocurrencias a la desesperada para ganar votos no solo es que no se las crea ni quien las propone dos semanas antes de las elecciones, sino el mensaje de parasitismo blanqueado que se le da a una juventud a la que lo único que le hacía falta es imprimirle ese derecho sacado de la manga de que todo quisqui tiene derecho a heredar. 20.000 euros como mínimo. Que aquí somos todos grandes. 20.000 euros se los gasta un joven de ahora, bien domado en las cuitas del hedonismo, en menos de una semana. Sin grandes esfuerzos y solo con la mano izquierda.

Y mientras tanto, en el otro extremo de esta campaña política disimulada que aún no ha comenzado, nos salta el muchacho del Círculo de los Empresarios con la jubilación a los 72 años. Me estoy imaginando a los albañiles subidos en los andamios a los 72 años para que a los niños de 30 no les falten sus 20.000 euritos. No sé si la campaña electoral a 40 grados beneficia a alguien, porque estoy oyendo tal sarta de disparates que no sería mala idea posponer el sábado de reflexión a cuando haya llovido al menos una vez para que se nos aclaren las ideas.

Nuestros mayores –y no hablo solo de nuestros padres, sino también de nuestros abuelos y bisabuelos- han trabajado tanto –pero tanto, tanto y en tan inhumanas condiciones- que lo único que nos hacía falta después de tanta lucha es retroceder a la época previa a los derechos humanos, cuando se trabajaba mientras el cuerpo aguantase. Esa época era la del Antiguo Régimen, en la que los pobres trabajaban hasta reventar –la mayoría ni llegaba a los 72 años- mientras que los ricos no sabían conjugar el verbo sencillamente porque era un verbo de pobres. Lo que nos hace falta a los pobres -a esta clase media empobrecida por la presión que ejercen los ricos con recetas para los pobres y los pobres que se creen riquitos- no es que nuestros viejos se jubilen después, sino que nuestros jóvenes comiencen a trabajar antes. Pero esta perogrullada no se consigue con las recetas de esta izquierda en los mundos de yupi ni de esta derecha desacomplejada porque quienes trabajan de veras son siempre los demás. ¿Cuándo surgirá ese partido que nos hable cara a cara, como ciudadanos mayores de edad y sin ningún indicio de ser gilipollas?