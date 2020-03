Trabajar y trabajar como un equipo

No me canso ni me cansaré de escribir que el triunfo social es tener la capacidad de saber trabajar en equipo. Hoy, más que nunca, es necesario que los Responsables Políticos con la Administración Pública se unan al tejido empresarial y al tercer sector. No caben reproches, y mucho menos mensajes ideológicos que, por otra parte, no conducen a ningún puerto seguro. El mensaje lanzado por el área de igualdad del PSOE en Madrid, que al parecer ya ha sido borrado, es de una gran bajeza moral, ética, profesional y política. Con políticos de este perfil, de verdad, no vamos a ninguna parte y más cuando el dolor de la sociedad es inmenso; pero cómo es posible que esto ocurra, cuando deberíamos caminar hacia la realización de un trabajo en equipo. No, no es posible que la sociedad pueda consentir políticos de este nivel. Lo siendo por el Partido Socialista que tiene la enorme responsabilidad de hacer equipo con todos, sin cerrarse a principios ideológicos. Los discursos del Presidente de Gobierno no casan con este mensaje, al menos eso esperamos los ciudadanos que sí creen en España.

Hace unos días pedía ver una foto que, no entiendo muy bien, como ciudadano de base normal y corriente, que esto no pueda ser posible. A fecha de hoy, hay muchas personas de bien y profesionales del periodismo que están solicitando un Gobierno de Unidad Nacional; sería lo ideal y, además, sería un ejercicio muy práctico de poner en marcha un proyecto realizado en equipo.

Lo que nos está tocando vivir a los españoles exige a políticos con altura de miras, y no a personas con miedos y mediatizadas por la ideología.

El coronavirus está teniendo una incidencia sanitaria de una magnitud imprevisible, de hecho y a ciencia cierta, no tenemos estadísticas fiables y, desde luego, el nivel de saturación del sistema sanitario y, también, social es de alerta máxima. Hay que ser humildes y reconocer que nuestras capacidades están muy; pero que muy limitadas. Por esta razón, la emergencia sanitaria necesita tener capacidad de querer trabajar en equipo; pero esto, sinceramente, vemos que hasta el momento no ha sido posible; sin embargo nunca es tarde para empezar con el desarrollo de este objetivo.

¡Trabajar en Equipo! y trabajar en equipo, insisto debe ser el objetivo prioritario. De ahí que vuelva a pedir que los políticos lean mi artículo sobre la foto que todos deseamos visualizar, publicado hace dos semanas en este periódico.

Trabajar en Equipo es diseñar un plan conjunto, sentar en una mesa a políticos, personas que trabajan en la Administración Pública -funcionarios-, tejido empresarial y tercer sector y, entre todos, diseñar un plan de intervención sanitaria, sociosanitaria y social de manera conjunta, insisto como un verdadero equipo.

Los responsables políticos deben de entender que es la única manera de que seamos capaces de superar el grave problema sanitario; pero también social y económico, ya que estos ámbitos están siendo muy afectados, y precisaremos del trabajo conjunto para relanzar, de nuevo, nuestro país; que no olvidemos que es España.

Los decretos, de verdad, pueden ser una ayuda; pero tienen que ser decretos consensuados por una mesa de trabajo conjunta; pero ¿por qué no entienden los políticos, y más los que tienen responsabilidad de gobierno, que están sobrepasados y que precisan de muchas más visiones que la suya propia?

Confrontarse con tejido empresarial no es pertinente, no son los culpables de esta situación; pueden ser parte de la solución; de hecho lo tendrán que ser cuando pase la emergencia sanitaria y haya que reactivar al país. Yo creo en la bondad de las personas, y estoy seguro que la mayoría del tejido empresarial quiere lo mejor, y no piensa en aprovecharse, al contrario, está sufriendo una situación que afecta de manera directa a los empresarios; un Gobierno debería ser mucho más sensible a las necesidades del tejido empresarial. Los decretos deberían ayudar a que los empresarios pudieran tener ayudas para mantener a sus trabajadores y nunca, por decreto, obligarles a cumplir con una normativa que, al final, podrá traer más desempleo ¿cuántos proyectos empresariales podrán soportar la crisis económica que se derivará de la situación que estamos viviendo? Lo dicho, capacidad de saber trabajar en equipo.

España tiene futuro; pero lo tiene si es capaz de saber trabajar en equipo. Los responsables políticos tienen que liderar un proyecto conjunto, y no su propio proyecto; éste está llamado a fracasar ante la magnitud del problema que tenemos en nuestra sociedad. Un problema que no es exclusivamente de emergencia sanitaria, es de emergencia nacional para sacar adelante un país que quedará muy; pero que muy tocado.

En los ámbitos sanitario, sociosanitario y social, les propongo al Gobierno de Unidad Nacional, y al Gobierno que salga de las urnas, porque habrá que ir a elecciones generales y, si no tiempo al tiempo, el desarrollar un modelo de intervención polivalente sociosanitario. Lo expuse en mi tesis doctoral defendida hace seis años, y lo vuelvo a proponer como un camino para hacer un trabajo en equipo entre las Administraciones Públicas, el Tercer Sector y el Tejido Empresarial. Tendremos que ir a un nuevo modelo de atención sanitaria, sociosanitaria y social. Ya lo he señalado en alguna otra ocasión; pero, ahora, ante la crisis sanitaria y sociosanitaria que estamos viviendo puede ser una buena solución de futuro. Les pongo el enlace de la Tesis Doctoral: https://repositorio.comillas.edu/xmlui/handle/11531/32878 ; lo hago con mucha humildad.

También habrá que ir a modelos socioeducativos en donde exista una colaboración estrecha entre la iniciativa de los poderes públicos y la iniciativa social, tanto privada como concertada. El modelo administrativo debería ser el del Consorcio Socioeducativo.

El dibujo económico, social y político que saldrá después de la emergencia sanitaria de España va a necesitar de nuevos parámetros económicos, sociales y políticos. Deberemos adaptarnos a los mismos si queremos que nuestra democracia y nuestro estado de bienestar sigan siendo una realidad.

Comentaba que en este periodo de tiempo, fruto de tener que trabajar desde casa, comencé a releer el libro de Juan Carlos Cubeiro, el Bosque del Líder, les voy a transcribir un texto del mismo por considerar que puede ser muy ilustrativo para quienes tienen la responsabilidad de poner en marcha un trabajo en equipo en las circunstancias que nos está tocando vivir.

"Serían, en mi opinión, siete obstáculos para el trabajo en equipo: La infidelidad, la voluntad de destrucción, la avaricia, la idolatría, el egocentrismo, la cobardía y la vanidad. El primero es la infidelidad, faltar a la palabra dada. Genera desconfianza. Po eso, todos los miembros del equipo debemos exigirnos cumplir lo prometido, un alto nivel de integridad. El segundo es la voluntad de destrucción, la actitud negativa, el pesimismo como filosofía. Imperdonable en un equipo de alto rendimiento, ni aun cuando se disfrace de realismo bien informado. El tercero es la avaricia, la mentalidad cortoplacista, la codicia. Se combate con generosidad y amplitud de miras, que es lo que debe caracterizar al equipo. El cuarto es la idolatría, significa servir a falso valores, o simplemente no tenerlos. Si el equipo no sabe lo que es importante y lo que no lo es, corre el riesgo de perderse. El quinto es el egocentrismo, el individuo frente al equipo. Ninguno de nosotros es tan bueno como todos juntos. El sexto es la cobardía, que impide lanzar nuevas ideas, nuevos proyectos. Esperar a que otros lo prueben antes. La falsa seguridad conduce al equipo a la derrota segura. El séptimo es la vanidad, en el equipo, es la autocomplacencia, que es el principio de la decadencia. El día que el equipo se cree dotado de un éxito permanente empieza a caer".

Seguro que este párrafo sacado del libro de Cubeiro puede dar muchas luces a nuestros políticos, al tejido empresarial y al tercer sector. Hoy más que nunca precisamos ¡Trabajar, y trabajar como un equipo!

La pregunta que nos queda por hacernos es ¿quiénes tenemos disponibilidad para ello?