Tragando con la pasada Bienal

La Bienal de Flamenco ha hecho un balance de la pasada edición, que si ha llegado a quienes no han vivido el festival pueden llegar a la conclusión de que ha sido la mejor de todas las celebradas hasta ahora. Insisten en que han dado un sitio a la juventud y a la creatividad, como una novedad. O a la guitarra de concierto. Aquí valdría aquello que solía decir Paco Toronjo: “Todo el que dice yo soy, es porque no tiene quien le diga tú eres”. Antonio Muñoz, el alcalde, no va a reconocer el desastre porque se la juega en las próximas elecciones municipales. Uno de los problemas de la Bienal es que hay ya otros festivales nacionales e internacionales de su misma categoría y los aficionados del mundo empiezan a comparar. El Festival de Jerez, por ejemplo, es ya una cita más atractiva, sobre todo por cómo es la ciudad gaditana, donde el flamenco sigue siendo una religión. El festival no solo se vive en los espacios escénicos, sino en las calles, en las peñas y en los tabancos. Eso no pasa ya en Sevilla. No entiendo cómo Antonio Muñoz no se reúne con una representación de la afición y la crítica sevillanas para escuchar las quejas, que las hay de todos los colores. Nunca he visto a tantos aficionados y artistas tan críticos con la Bienal. Por tanto, sería bueno escuchar esas quejas, en vez de hacer un balance ridículo, de autobombo, y aún no hay balance económico. No reconocer que el festival tiene problemas serios desde hace dos o tres lustros, es estar ciego o negarlo, porque no interesa. ¿Va a mantener Antonio Muñoz en su cargo al actual director? Eso parece, si han publicado tal balance. Chema Blanco quería tres ediciones para hacer su Bienal. Solo pensar en que pudiera estar cinco o seis años más al frente no solo de la Bienal, sino del flamenco en Sevilla, es deprimente. Lo dije hace dos décadas, y lo vuelvo a decir en vista de cómo estamos: la Bienal corre peligro. Y el flamenco también. Ya no se podría entender el arte de lo jondo en nuestra ciudad sin la cita. Así que hay que luchar por ella, pero no tragarse todo lo que nos ofrece, porque ha habido muchos artistas, instituciones y aficionados que han luchado mucho por este arte desde mediados del siglo XIX, desde Silverio Franconetti y El Burrero a Torres Macarena. Sevilla tiene un patrimonio flamenco que hay que mimar y los aficionados no van a permitir que se tire a la basura. Eso espero, al menos.