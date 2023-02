Tranqui, yo controlo

La crónica trágica tráfico de cada fin de semana en Sevilla, se ha convertido en una competición no oficial por ver quién mata, hiere y destroza vidas de personas y familias de la manera más puesta.

Los compañeros de sucesos de El Correo de Andalucía, nos reportan fin de semana sí y otro también, noticias de accidentes de tráfico en horas del fin de semana ( priorizando las de la madrugada) en las que están cayendo récords como los que saltaba Serguei Bubka, el atleta ruso que evento tras evento subía un poco más el listón de sus plusmarcas, nunca mejor dicho.

Aquí, hemos cambiado tartán por asfalto para ver cómo el in crescendo de la tasa de alcoholemia se dispara a límites casi desconocidos y lo preocupante es que sólo preocupe a conductores y peatones. Ni una declaración de intenciones de ningún tipo de autoridad por aumentar la presencia policial en las calles en las horas más siniestras de la madrugada, los controles de alcohol y /o drogas, ni de endurecer las sanciones por matar yendo ciego, puesto hasta las cejas o tras haberse bebido un río y tres afluentes. Nada sobre invertir en pedagogía.

Tener que normalizar o incluir terminología como que un conductor triplicaba, quintuplicaba, septuplicaba o nonuplicaba la tasa de alcohol en sangre, cuando en verdad se minimiza que un conductor mamado en una bomba al volante, y es tan peligroso como comprobar el desamparo al que estamos sometidos quienes tenemos que trabajar y desplazarnos a ciertas horas poco habituales, recoger a nuestros hijos, ir de urgencia un hospital o farmacia de guardia. No se libran los peatones o los profesionales del volante; en todos estos casos encontramos muertes por accidente que tras el atestado arrojan cifras alarmantes de alcohol y/o drogas en sangre. Pero no blanqueemos la realidad: un accidente es que se te reviente una rueda o te fallen los frenos y sea algo que no puedas prever, y otra muy diferente, es un atentado del mismo calibre que el del terrorismo que empotra sus coches contra veladores o ramblas llena de gente, llevándose a todo cristo en nombre de Alá. Deberían purgar la misma pena.

Un conductor - a veces sin tener sacado el carné o tenerlo retirado- drogado, borracho o ambas cosas a la vez, al mando de un vehículo que pesa 1250kg de media y que puede desplazarse fácil a 140km/h es un arma de destrucción al que no se le está prestando la debida atención como para observar que el fenómeno del “tranqui, yo controlo” en verdad no controlan una mierda.

No se repara en que el ir descontrolado en reflejos y concentración se lleva vidas por delante ni se piensa en las que deja destrozadas y orilladas por conducir ciego. Con lo que gusta montar un observatorio, y ciegas también están las autoridades locales, regionales y nacionales en un problema de tan hondo calado social.

Conducir o caminar de madrugada en Sevilla es salir a jugarte la vida.

Positivos en alcohol

Positivos en coca

Positivos en opiáceos

Positivo en alucinógenos

Positivo en drogas sintéticas

Politoxicómanos

Positivos en alcohol y drogas

¿De verdad nadie tiene miedo, nadie va a hacer nada? ¿Piensan que la compensación económica del seguro o impuesta por un juez alivia el robo de una vida o las consecuencias emocionales que deja en las familias afectadas?

¿Por qué ni una muestra de preocupación ni condolencias por parte de las autoridades?

Desde fuentes cercanas a la Policía Local indican la precariedad de medios y recursos, de efectivos y de interés por dotar de mayor presupuesto a las labores de prevención, y desde ámbitos socio educadores a la nula implicación de querer marcar acuerdos de colaboración para la formación, y es que lo que otras sociedades europeas o americanas han normalizado, nosotros hemos obviado: si bebes (fumas, esnifas, te pinchas o te metes de todo) no conduzcas, por favor y gracias.