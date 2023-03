Tranquilidad en la renta variable. Mercados, qué esperar para hoy

Las bolsas europeas iniciaron la semana con rebote tras la compra de Silicon Valley Bank por parte de First Citizens Banks y el rebote de Deutsche Bank. El Ibex subió un 1,29% hasta los 8.906,10 puntos ayudado por BBVA, Banco Santander e Inditex.

El sector bancario sigue dando bandazos, pero esta vez ha sido al alza y parece que se van calmando los ánimos a la vez que las posiciones bajistas también van disminuyendo sobre el sector.

Los valores con mejor comportamiento del Ibex fueron Grifols que se anotó un 3,91%, Banco Santander un 2,17%, BBVA un 2,07% y Endesa un 1,97%. En el lado de los descensos encontramos a ACS que se dejó un 0,07% que fue el único valor de la tabla en negativo.

El Ibex es un índice con gran exposición al sector bancario junto con el Mib italiano y ambos recortaron ayer su racha de tres sesiones de caídas consecutivas.

En Wall Street se vivió una sesión tranquila, el Dow Jones subió un 0,60% hasta los 32.432,1 puntos, el SP500 añadió un 0,16% hasta los 3.977,53 puntos y el Nasdaq se dejó un 0,47% hasta los 11.768,8 puntos. Destacaron el sector de la energía, el financiero y el industrial y a la cola quedaron el sector de comunicación y servicios y el tecnológico. Al igual que en Europa repuntó el sector bancario liderando el rebote mientras que el sector tecnológico se quedó atrás con pérdidas como las de Alphabet, matriz de Google, que se dejó un 2,8%.

El sector de la tecnología ha vivido descensos, la semana pasada actuó como refugio siendo el más alcista cuando los inversores salieron del sector financiero.

El sector bancario continúa acaparando la atención, First Citizens Bank ha acordado comprar los depósitos y préstamos de Silicon Valley Bank, tras conocerse la noticia las acciones de First Citizens Bank se dispararon un 53,74% en la sesión. Otra de las entidades que no hay que perder de vista es First Republic Bank, que tras su primer rescate de 30.000 millones de dólares está negociando una segunda inyección de capital. Además, el presidente Joe Biden, ha manifestado la posibilidad de que el Fondo de Garantía de Depósitos de los Estados Unidos asegure depósitos superiores a 250.000 dólares. Con todo este revuelo los depósitos de los bancos pequeños disminuyeron mientras que los de los grandes bancos aumentaron.

También fue noticia la compañía Disney que comenzará su primera ronda de despidos, en total la empresa planea despedir a 7.000 personas.

En los mercados asiáticos se han visto subidas en el índice japonés Nikkei del 0,15% hasta los 27.517,5 puntos y también en el Hang Seng del 1,13%.

El oro cotiza a 1.973 dólares la onza y la plata a 23,105 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 72,88 dólares y el Brent a 77,58 dólares. El dólar se va fortaleciendo frente al euro y el cambio está en 1,0815. Por su parte, la rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,53%, el bono alemán a 10 años al 2,285% y el bono español a 10 años en el 3,314%.

Hoy a las 15:15h comparece Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. En la agenda macroeconómica conoceremos el dato de confianza del consumidor en Italia y la encuesta de negocios en Francia, también hablarán varios miembros del Banco de Inglaterra. En los Estados Unidos conoceremos el dato de confianza del consumidor de The Conference Board, así como las reservas semanales de petróleo crudo de la AIE.

Los futuros europeos vienen en positivo, a las 08:40h el Ibex sube un 0,52%, el DAX un 0,60%, el FTSE100 un 0,56%, el CAC40 un 0,45% y el Italia40 un 0,49%.

Así parece que iniciamos una nueva sesión de subidas en los mercados de renta variable europeos.