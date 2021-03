Siempre los ha habido y los habrá, supongo, pero se puede escribir un libro gordo como el de Petete con todos los tránsfugas, arrepentidos y rajados que han surgido en pocos años, a raíz de la explosión pluripartidista que se ha producido a partir de un big bang político. Teníamos un punto formado por dos partículas llamadas PP y PSOE; se fueron juntando poco a poco, entre ambas privatizaron el país y crearon por ejemplo la burbuja inmobiliaria, su energía fue creciendo con casos de corrupción a porfía, una se corrompía de noche, la otra de día, los corruptos eran subpartículas de las dos partículas, la concentración de ambas fue tan estrecha que acabaron por unirse y dar lugar a una enorme presión que las hizo explotar. Entonces comenzó un nuevo universo político: Ciudadanos, Vox, Podemos...

A su vez, de las nuevas partículas se han ido desgajando otras y de ahí otras y veremos cómo termina esto si alguien no aporta cordura, yo recuerdo que Franco decía que a los españoles no se nos podía dar democracia multipartidista porque éramos muy nuestros y que el viñetista Mingote llegó a afirmar que en España había tantos partidos políticos como habitantes. ¿Cómo es posible que me hayan venido a la cabeza estas ideas que ya tendrían que estar escondidas en mi subconsciente? Está claro, han brotado por los tránsfugas, los arrepentidos y los rajados.

Tránsfugas, arrepentidos y rajados. La movida política tras el bipartidismo. Ahí tiene quien desee el título y subtítulo para un libro que yo no escribiré porque para mí todo esto es explicable en pocas líneas y, en plan académico, ya está interpretado en mi reciente libro Evolución, Historia y Comunicación en un mundo digital, que pasará prácticamente desapercibido, como todos, porque yo tal vez sea muy torpe y porque en esta vida, además de valer, hay que pertenecer a una cuerda determinada y a mí eso no se me da. Por otra parte, ¿qué libertad real puede ejercer un intelectual si está metido en una tribu?

Una de las características de la posmodernidad es el narcisismo y la falta de principios una vez que en el siglo XX cayeron todos los grandes ideales, lo cual ha originado un paisaje de pollos sin cabeza y baja autoestima -claro, no tienen cabeza- que se besan a sí mismos, desesperados por no saber qué papel se tiene en la vida. Es un panorama polimonárquico puesto que todos se creen los reyes del mambo. El eslogan debería ser, de nuevo: “Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando”, que va muy bien para eso de la igualdad de los pollos sin cabeza, una indudable igualdad.

Los tránsfugas, arrepentidos y rajados -o al menos una buena parte de ellos para no generalizar- responden a lo que acabo de decir. Los rajados son los que más ternura me despiertan. Son esas criaturas que cuando han visto en qué consistía la alta política y un alto cargo en ella o sobre todo en la administración, se han ido corriendo a sus casas y han dejado el puesto para que les deje a ellos el agobio y el estrés patológicos. Han elegido entre el estrés familiar y cotidiano y entre el vértigo de lo público. Se les aplaude porque al menos han sido sinceros y han demostrado que tienen un trabajo y por tanto donde caerse muertos, no como Pablo Iglesias, Irene Montero o nuestros Juan Espadas y Susana Díaz que, si Anguita afirmaba aquello de programa, programa, programa, ellos sólo pueden decir partido, partido, partido.

En cuanto a los tránsfugas, son listos, que no inteligentes, porque los inteligentes ahora no suelen abundar en la profesión política, puesto que donde hay mediocres no hay inteligentes, tal vez salvo Iván Redondo -que se lo está creyendo demasiado- y algún otro en la trastienda. Los tránsfugas salen corriendo cuando husmean que el barco se hunde o bien, como les sucede a los arrepentidos, huyen de la corrupción y el jaleo excesivo. De la corrupción, vale, pero, ¿del jaleo? ¿Qué se habían creído todas estas criaturas -tránsfugas, arrepentidos y rajados- que era la política, la entrada en el Parnaso? ¿Faltaron a clase el día que explicaron la lección del vértigo y la política? ¿Acaso habían leído algún libro de esos de cómo ser feliz en quince días y se creyeron que la felicidad estaba en una poltrona? Y dicen que quieren superar el espíritu del 78, unos más, otros menos, y dicen que es la hora de los jóvenes. No es extraño, la sociedad de los pollos sin cabeza no estudia Historia, no tiene ni pajolera idea de lo que es vivir y protagonizar la Historia real y quemante desde lugares destacados. Y eso es aplicable a lo que llaman izquierda y lo que llaman derecha, centro, y derivaciones abstrusas.