Tres días en Benaocaz

Benaocaz es uno de los pueblos gaditanos de la Sierra de Grazalema, de esos pueblos blancos que dan sentido a lo que llamamos rural. Invitado por un compañero de trabajo, Quico Pérez-Ventana, aprovechamos el viaje relámpago para vernos en Ubrique con Mariángeles Carrasco, exdirectora del Instituto Andaluz de Flamenco (IAF), ubriqueña ilustre y amiga fiel, cariñosa y siempre dispuesta a darle sentido a la amistad. Ahora es la encargada del Ballet Andaluz de Flamenco, pero durante años fue la mejor directora de la citada institución, de la que fue despedida de manera improcedente. Ganó el juicio, pero aún no ha recuperado su plaza de coordinadora del Instituto, lo que se nos antoja una vergüenza. Hablamos mucho de eso, pero sobre todo de Ubrique, su pueblo, en compañía de su simpática madre y de sus dos hermanos, Pedro y José, dedicados al sector inmobiliario y la piel, respectivamente. Pedro es dueño de un taller, que heredó de su padre, donde pudimos aprender muchas cosas sobre una industria que tiene a Ubrique en la cima, sin apenas desempleo y con un nivel económico admirable. Paseas por el pueblo y ves claramente que tiene vida, que los ubriqueños toman las calles a diario, lo que es bueno para los negocios. Imprescindible visitar el Museo de la Piel, así como alguna fábrica del sector, porque entiendes perfectamente la importancia de este bello pueblo de la provincia de Cádiz. Pero Benaocaz, arriba de Ubrique, casi en las nubes, ha sido un verdadero hallazgo. Es un pueblo blanco que se funde con un cielo azul intenso, casi metálico, donde, entre otras cosas, se come de maravilla. Hay dos grandes restaurantes, El Parral y El Refugio, de una cocina tradicional sin quedarse en el guiso casero de toda la vida. Imprescindible visitar lo que queda del Barrio Nazarí, quizá algo descuidado, pero de una enorme belleza arqueológica. Solo un vecino habita en él, un hombre rebelde y sabio, que un día decidió reconstruir una de sus casas para que el barrio no cayera en el olvido. Vas por sus empedradas calles y cuando menos lo esperas lo ves sentado en la puerta de su casita de piedra, como el último nazarí, orgulloso y pegado como una lapa a las raíces, a la historia del lugar. Y antes de regresar, la inevitable e imprescindible visita a Grazalema, que estaba en fiestas, con un ambiente magnífico y una luz que hubiera hecho llorar a Sorolla. Habrá que volver algún día, pero pasar el fin de semana en tan bello e histórico lugar me ha servido para, entre otras cosas, recordar que vivo en la mejor tierra del mundo. Y también, que quien tiene un amigo tiene un tesoro.