Tribunal Inquisitorial UE

A veces cuando veo en la tele una reunión de Pedro Sánchez con Ursula Von der Leyen me parece que estoy asistiendo a una sesión inquisitorial en la que dos personas que representan a la Unión Europea al más alto nivel nos demuestran que en realidad representan a una parte de la UE y por tanto la UE no es la UE sino la DEU (Desunión Europea). Los dos les dicen a los países de la UE cómo hay que pensar, qué es pecado y qué no lo es. Sánchez y Von del Leyen se erigen en defensores del mercado ortodoxo, son como dos inquisidores generales al frente de un sanedrín al que le importa un pimiento la soberanía de los países y los votos de los ciudadanos si ellos creen que no apoyan o votan como debe ser a lo que debe ser. “Todo para el pueblo pero sin el pueblo”. Me gusta el eslogan, a ellos no, pero parece como si les gustara porque dicen unas cosas y hacen otras.

Con Polonia y Hungría la tienen tomada. Si les mandan armamento a Zelenski –un protector de nazis- no hay problema. Pero si tocan lo intocable entonces comienzan a enviarles señales de cabreo y hasta órdenes de que no cumplan los programas electorales que han llevado a elecciones y han apoyado los ciudadanos. Digo que entonces decreten la ilegalización de los llamados partidos de extrema derecha y de extrema izquierda porque cuando admiten a un país en la UE ya saben que en ese país existe la libertad de ideología y hay ideologías que interpretan los derechos humanos de otra forma.

Por lo visto uno entra en la UE con unas cartas ya marcadas. Es lógico, es un club formado desde arriba, la UE es como estar viendo por un telescopio la formación de un planeta o como estar comprobando en la realidad las teorías más esenciales de Marx. Primero se formó la estructura financiera, luego la moneda única y cuando los negocios están más o menos ordenados nos llaman a votar para formar un parlamento que resulta ser en muchos casos un destierro de oro donde se gana mucho dinero por calentar un escaño. El BCE tiene mejores relaciones con la banca privada que con los bancos estatales y los gobiernos que representan a los pueblos.

Sánchez en Europa no se comporta igual que en España, allí es más mansito, sabe que no puede mangonear tan maravillosamente bien a los políticos, aunque con Ursula se lleva a partir un piñón, representando a los dos partidos que sostienen el Poder mundial: el huevo duro que es el PPE de Von der Leyen y el huevo pasado por agua que es la socialdemocracia domesticada desde principios del siglo XX, sobre todo. Variaciones sobre un mismo huevo con el pensamiento débil al fondo.

Iría más lejos. Para mí que nuestro Sánchez le hace tilín a doña Ursula (sin acento en la U). ¿Han visto ustedes las sonrisitas y la carita que nos ofrece doña Ursula cuando mira o estrecha la mano de don Pedro? Ya sé que en esas escenas todos sonríen pero para mí que la sonrisa de doña Ursula tiene otro significado. La verdad, estoy celoso y, al mismo tiempo, orgulloso de lo alta que deja don Pedro a la raza ibérica, ya en pleno retroceso. También estoy orgulloso del inglés de nuestro inquisidor, en realidad los dos hablan en inglés como homenaje a que Inglaterra no está en la UE pero la desean y además aman a USA, qué remedio, USA es el tribunal supremo mundial inquisidor.

El nuestro de la UE es un tribunal inquisitorial sonriente en grado especial donde parece como si revoloteara cupido con sus flechas hablando en inglés y hasta la Karina de mis tiempos cantando. Lo que pasa es que ya se sabe el dicho: quien es papanatas en un idioma lo es en todos los que hable. Pero ellos le hacen el avío al neoliberalismo y tratan de detener a los que se supone que quieren impedir eso que llaman el cambio, desde el climático hasta el de chaqueta. Criaturas, ¿cuántas cumbres climáticas habéis impulsado ya? ¿Cuál es el balance? Un asco. ¿Cuántos millones de inmigrantes queréis? Los que sean, pasen, pasen, hay que ser solidarios que aún hay semáforos libres en Europa y pañuelos que vender y organizaciones caritativas subvencionadas y barrios miserables en los que meteros para que luego no tengáis enseñanza ni trabajo y lo incendiéis todo por desesperación.

Sin embargo, el tribunal inquisidor sigue cumpliendo con su obligación, nos dice que es lo bueno y qué es lo malo para que sepamos por anticipado que si nos movemos no saldremos en la foto. Magnífica democracia.