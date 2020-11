Trump-Biden, ¡venga millones!

En la película de dinosaurios Jurassic Park el dueño de la isla-zoológico donde había confinado a los bichos les decía a sus visitantes ilustres que no había reparado en gastos a la hora de montar aquello. A pesar de todo, el mensaje de la película es claro: como has querido jugar a Dios y a la codicia, todo te sale mal, so ambicioso. Por tanto, aquí el emprendimiento falló en el argumento, que no en la película y su saga porque la realidad es más fea que la ficción. La peli dio parné que es de lo que se trata.

En las elecciones de hoy en EEUU tampoco han reparado en gastos. Ya en 2016 Hillary Clinton -la preferida por el poder- gastó más que Trump: 565 millones de dólares contra 322 millones. El dinero no le garantizó a la demócrata la presidencia con ese sistema que tienen allí donde no gana el que más votos tiene sino el que más zonas electorales consiga. Los comicios de hoy dicen los entendidos que, en el coste total, baten récords en el gasto electoral a pesar de la crisis económica provocada por el avance del coronavirus. Hasta finales de octubre, el proceso electoral era el más caro en la historia del país con 11.000 millones de dólares empleados, principalmente, en actos de campaña y anuncios, un 40% más que lo gastado en los comicios de 2016, según datos del Center for Responsive Politics. Esta cifra incluye las campañas presidenciales (unos 5.200 millones de dólares), así como las legislativas en algunos Estados.

Las donaciones electorales en Estados Unidos no están tan mal vistas como aquí, al revés, allí al final se dona lo que se desea y se desgrava, si la ley no te deja hacerlo directamente lo haces indirectamente a través de numerosas instituciones porque hecha la ley, hecha la trampa. Estando yo en Miami en una estancia académica leía en la prensa los nombres y apellidos de los donantes para unas elecciones locales. Fue curioso, si no puedes con tu enemigo, acuéstate con él, si no puedes dominar la fiebre del dólar, legíslala. La gente dona pequeñas cantidades, pero la lucha está entre los millonarios y sus grandes empresas. En 2016 la mayoría de ese poder apostó por Clinton pero perdió. ¿Por qué? Ah, esa es la pregunta que debería habernos servido para aprender de la Historia en estos cuatro últimos años en lugar de criticar sin piedad al ganador porque no le guste el feminismo fundamentalista ni se pliegue a ciertos deseos de la globalización.

Ahora el asunto es similar, hay más magnates al lado de Biden que de Trump en un país dividido en dos, dentro de un momento histórico mundial apasionante. Noam Chomsky dice que Trump tiene muy contentos a sus amigos multimillonarios y que por eso le toleran sus constantes salidas de tono. Está ya muy pesado el discurso de Chomsky, para mí que este hombre no es lo que parece, me cansa ya tanta crítica sin aportar nada más allá de ideas etéreas y lindas como alternativa, algo muy de anarquista, es decir, de tonto útil.

El exalcalde de Nueva York y magnate de la comunicación, etc., Michel Bloomberg, ha donado él solo 100 millones de dólares a Biden. Como Bloomberg quiso ser presidente USA el hombre fue a su alcaldía y se gastó 1.000 millones en su propia campaña en 2020. Una minucia si pensamos que su fortuna personal supera con creces los 40.000 millones de dólares. A Biden también le ha ayudado la viuda de Steve Jobs, Laurene Powell Jobs, accionista de referencia de la revista The Atlantic, crítica con Trump. Y le ha ayudado George Soros y Steven Spielberg, por citar sólo nombres que nos son familiares.

Trump es más pobre pero también tiene sus millonarios detrás como Timothy Mellon, un “enigmático multimillonario heredero de una dinastía bancaria” -según la BBC- que le ha regalado 10 millones de dólares, o Stephen Schwarzman, del fondo de inversión Blackstone que ha obsequiado el rubio candidato con 3 millones. Trump ha afirmado que tiene el apoyo de las empresas de Wall Street, sin embargo, según The Wall Street Journal, las grandes compañías se han mantenido al margen en sus aportaciones a las campañas, ante el temor de que un triunfo de los demócratas en el Congreso complique el avance de iniciativas legislativas que les afectan.

Por lo demás, son unas elecciones de señores ya bien entrados en años, allí apuestan todavía por la senilidad al contrario de lo que hacemos en España. Si gana Trump tendremos un mundo muy movido porque su forma de actuar frena un poco los efluvios mundializadores de unos y la posmodernidad de otros. Si gana Biden volveremos a ese capitalismo que sonríe mientras te da la puñalada por la espalda, como el de Obama. Yo creo que deberían tomar ejemplo de España y hacer entre los dos un gobierno Frankenstein.