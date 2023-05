Turismo sí, y bastante más, ¿no?

Baja el paro sobre todo por el efecto del turismo y por la forma tan peculiar que tiene este gobierno de contar a desempleados y empleados. He aquí la nueva clasificación para no contar parados, según constata en El Debate Jordi Benítez:

· Quienes están inscritos en el SEPE y no trabajan.

· Los correspondientes a la categoría Otros no ocupados.

· Los ubicados en Con disposición limitada o demanda de empleo específico.

· Siguen sin contabilizarse los Demandantes de empleo con relación laboral (fijos discontinuos).

· Podrían añadirse los trabajadores que aún están en un ERTE.

Tanto ha liado el tema el gobierno que ya se dan diversas cifras de parados. Objetivo logrado, la gente, ante la confusión, no sabe qué pasa y de eso se trata, el poder logra al menos la hibernación del personal por medio del follón numérico. Recoge el portal Economía3 que “el gasto de turistas extranjeros en España en el primer trimestre del año fue de 17.201 millones de euros, una cifra que supera en un 11,9 % el realizado en 2019. En términos interanuales, el volumen de turistas internacionales que visitaron España en los tres primeros meses de 2023 supone un incremento del 41,2%, en tanto que su gasto total es un 44,7% superior, según datos de Frontur y Egatur”.

Muy bien, en tal contexto está Sevilla con su Feria, su final de la Copa del Rey y en noviembre con la entrega de los Grammy Latinos y la Plaza de España como telón de fondo mundial. El señor alcalde, desde su diario espacio electoral de los informativos de Radio Sevilla, lo celebra todo y nos dice cuánto dinerito vamos a ingresar o hemos logrado ya. Con eso y con las subvenciones europeas vamos tirando, incluso el tranvía que, qué raro, va con mucho retraso. Sin embargo, yo quiero mucho más para mi ciudad y supongo que el señor alcalde también. Desde la Cope reconocen que España es un país de camareros y empleados públicos y se rinden a la evidencia de que siempre hemos sido una zona turística y que por tanto hay que cuidar mucho al turismo. Sin problemas. ¿Ya está? El milagro español del turismo fue asunto de Franco a cuya economía ayudó no sólo la estabilidad de hierro que le imprimió al país sino las aportaciones de los emigrantes desde el exterior y en el caso de Andalucía desde el exterior y desde Cataluña o País Vasco.

Otrosí, España ha seguido muy fiel a la consigna de Unamuno: que inventen ellos. Ya es hora de cambiar esto a fondo, ¿verdad? El país más visitado del mundo es Francia y allí no hay tantísimo sol y además está en el G7. Le sigue México, donde, a fe mía, el narco campa por sus respetos y posee más poder que el propio Estado y que ese señor presidente que desea que pidamos perdón por meterlos en el mundo, cuando él se llama López de primer apellido. España es el tercero. En cuanto a ciudades, las más visitadas por el turismo son Bangkok, París, Londres, Dubai, Singapur, Kuala Lumpur y Nueva York. Ninguna se conforma con el turismo, todas poseen mucha más riqueza, a pesar de que en Londres se vea poco el sol, del frío que hace en Disneylandia París en no pocas épocas del año o del horrible calor de Dubai. Todas son potencias tecnológicas e industriales, todas contienen una zona histórica y una city financiera. Por el contrario, en Sevilla se armó la mundial por un rascacielos vulgarote de sólo 180 metros. Si te colocas en una orilla del Támesis, mirando hacia el Parlamento y la Torre de Londres, allí está el Londres eterno mientras que, hacia la izquierda, si no recuerdo mal, tienen ustedes una de las zonas financieras más importantes del mundo.

En Nueva York han instalado sus sedes impresionantes conglomerados mediáticos que extienden sus tentáculos por todo el mundo y manejan una facturación el tripe y más que el presupuesto de la Junta de Andalucía para 2023 que es de 45.000 millones de euros. Las ciudades del extremo oriente han experimentado un avance tecnológico tremendo bajo la inspiración japonesa, china o rusa.

Yo quiero siquiera acercarme un poquito a estas ciudades, quiero ser Nueva York sin tanto asesinato o Londres sin tanto nublado. ¿Es pedir demasiado? Como dijeron en el mayo parisino del 68, seamos realistas, pidamos lo imposible. La vida, en este sentido, es como un convenio colectivo, se exige un aumento del 10 para que se quede en el 8 o el 7, el problema es que en Sevilla nos conformamos con muy poco, posee un gran potencial turístico, pero mañana estalla otra pandemia o un crack mundial de desaceleración y nos quedamos con un palmo de narices, encerrados en casa grabando videos chorras para matar el tiempo y seguir postureando.