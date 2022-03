¿TVE debe tener mucha audiencia?

Andan algunos círculos mediáticos revueltos con eso de que TVE está perdiendo mucha audiencia. Cuando comenzaron en 1989-1990 las televisiones privadas en España -Tele 5, Antena 3 y Canal+- TVE mantuvo su liderato durante años. Cuando en 2010 Zapatero le quitó la publicidad y repartió pastel para contentar a todos, en especial al PSOE, creando por ejemplo La Sexta y Cuatro, TVE siguió en cabeza hasta que pudo aguantar. En la actualidad la han adelantado Tele 5, Antena 3 y últimamente La Sexta. Esto último es lo que preocupa a unos y alegra a otros.

La verdad es que mi colega el profesor José Manuel Pérez Tornero, al que desde aquí mando saludos y deseo lo mejor porque sé que a veces me lee, estará haciendo lo que puede como director general del ente público. A Pérez Tornero le gusta su trabajo y ha demostrado en la universidad a generaciones de estudiantes y a la comunidad científica su capacidad docente e investigadora. No le han dejado desde luego una situación muy estimulante para ejercer como gestor; se ha hecho cargo de una empresa muy politizada, ideologizada e “hipotecada”, su cargo no debe ser nada fácil de soportar, por eso le envío mis ánimos.

La televisión pública en España siempre ha sido una correa de transmisión del poder de turno, desde Franco hasta ahora. Hay algo profundo en el tema de la televisión pública que, en Europa, a diferencia de EEUU, es vista masivamente. En EEUU existe televisión pública, la PBS (Public Broadcasting Service), creada recientemente (1970) si la comparamos con el nacimiento de la televisión en aquel país (años 40). Pero la TV pública USA no tiene ánimo de lucro y se emite desde instituciones educativas y de otro tipo atendiendo exclusivamente a una alta calidad. Se financia con aportaciones públicas y privadas siempre entendiendo que no debe entrar en el juego de las cadenas comerciales que están en manos de multinacionales, bancos y fondos de inversión.

El punto profundo y paradójico que veo en la televisión pública es que se supone que va dirigida a todos los ciudadanos y sin embargo lo significativo es que, si por televisión pública entendemos programas de hiper calidad, los ciudadanos en su mayor parte no apuestan por la calidad sino por la evasión tipo Tele 5 o bien por la “guerra” de tertulianos respaldados por lobbies de poder que no necesitan precisamente ser unos cerebros bien amueblados sino unas bocas bien despiertas y supuestamente agudas.

En Europa, la BBC de Inglaterra y las televisiones alemanas ZDF y ARD tienen un gran seguimiento entre los públicos. Pero eso no significa que la televisión pública deba rebajarse a los niveles de ínfima calidad, parcialidad y chabacanería del todo vale que llegan a alcanzar las televisiones privadas. Yo creo que la televisión pública no debe pensar en las masas, lo que sucede es que el poder político las desea para adoctrinar y eso en España se observa mucho y en otros países no me acabo de creer esas actuaciones inmaculadas de las que presumen en cuanto a la imparcialidad de sus gestores. Por otra parte, los países citados y Francia poseen un canon anual de unos 200 euros de media que pagan los receptores precisamente por tener una televisión pública de calidad. Paguémoslos los españoles y exijamos neutralidad y calidad en TVE, hagámosla nuestra de verdad, marquemos de cerca a quienes elijen a los gestores del ente que no deben ser representantes de los partidos políticos sino personas independientes en lo económico y en lo político, profesionales, expertos en comunicación que les ofrezcan a los públicos aquello que estimen mejor para su formación, información y entretenimiento. Y en cuanto vean que están recibiendo presiones políticas convoquen una masiva rueda de prensa y les digan a los españoles lo que les sucede, si desean resistir o irse a sus trabajos de siempre y a sus casas ante tan intolerable comportamiento. ¿Es esto posible? Porque al final las poltronas bien pagadas, por muchos disgustos que den, pueden ser muy tentadoras.