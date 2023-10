¿Un arte acomplejado?

El flamenco ha mostrado siempre sus complejos respecto a otras artes. Leí anoche sobre algo que parece que se pone de moda: que artistas flamencos o cantantes que quieren ser flamencos, canten en museos. No sé si es por seguir conquistando espacios para nuestro arte, pero que Rocío Márquez presente un disco en un museo, como ha hecho, no logra que ese disco sea mejor. Si es un churro, lo es presentándolo en un museo o en Mercadona. ¿Tiene más valor cultural lo que hace Niño de Elche porque cante en un museo? Da igual donde cante, nunca tendrá un valor flamenco porque ni lo huele.

Cuando el cante se daba en posadas, corrales o tabernas, en el siglo XVIII, alguien ya pensó que era un arte para el teatro y en las primeras décadas del XIX cantaban ya en importante coliseos El Planeta o su sobrino Lázaro Quintana. Décadas más tardes llegó el cantaor sevillano Silverio Franconetti y metió a los flamencos en cafés cantantes, con contratos, pero no para que tuvieran un valor cultural añadido, sino para empezar a crear una industria. Herreros, alfareros o tablajeros comenzaron a vivir dignamente del arte en teatros y cafés, a vestir bien y a salir en los periódicos no por reyertas nocturnas, sino por el arte.

El flamenco, que lleva dos siglos en los teatros, no es más importante culturalmente porque un puñado de cantaores o bailaores acomplejados actúen en importantes museos, y parece que hay quienes piensan que sí. Un cantaor interpretando una temporera en el campo, sin acompañamiento alguno, o un martinete en una fragua, tienen mucho más valor cultural que uno de esos intérpretes modernos que no transmiten nada y tienen que inventarse chorradas para salir en la tele o la prensa escrita. No he visto más tonterías que en estos tiempos y todo es por los complejos, por pensar que lo jondo es inferior que el llamado arte culto.

Recuerdo ahora cuando se puso de moda hablar de la dignificación del cante, en la época del reinado de Antonio Mairena –décadas de los sesenta y setenta–, al que se le atribuye haber sacado el cante de las tabernas para darle una categoría, meterlo en la Universidad y otras instituciones públicas. Al margen de que esto sea o no cierto, que no lo es, lo que hizo Mairena fue darle una categoría al cante cantando bien y con autenticidad. Lo mismo que hicieron antes que él Silverio, Chacón, La Sarneta o la Niña de los Peines. Ni más ni menos.

Si no nos quitamos de encima los complejos el flamenco lo tendrá mal. El objetivo no es que un cantaor pueda cantar en un museo para que parezca más culto. Lo importante es que le demos valor a lo que realmente lo tiene y estos que no paran de inventar chorradas son solo unos acomplejados dando ojana por un tubo.