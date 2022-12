El flamenco nunca ha sido un arte de masas, ni lo será, ni quiera Dios que lo sea. Jamás un cantaor va a vender setenta mil entradas en una hora, como Manuel Carrasco, el cantante onubense. Hay quienes están frustrados por este hecho, pero no hay por qué. Un buen programa de televisión, como algunos de la segunda cadena de Televisión Española, lo ven solo decenas de miles de personas y uno de esos programas basura lo suelen ver millones de criaturas. ¿Y qué? Nunca un cantaor de flamenco va a cobrar un millón de euros por un concierto. ¿Y qué? Un día le dijo Pepe Marchena a Tomás Pavón, uno de los mejores cantaores del siglo XX, que podría ganar mucho dinero si dejara a un lado sus rarezas. Y el hermano pequeño de la Niña de los Peines, le preguntó: “¿Quién te ha dicho a ti que yo quiero ganar mucho dinero?”. Siendo un genio del cante, solo cantó en reuniones –alguna vez en teatros, pero pocas–, y lo hizo solo por necesidad. A ninguno de los Pavón le gustó nunca cantar en público. Ni siquiera a Pastora, la gran figura de la historia. Lo hizo por necesidad en sus comienzos y cantó durante toda su vida porque se convirtió en una profesional. Pero no le gustó nunca un escenario, como no les gustó a Tomás el Nitri, Manuel Torres o Antonio Mairena. Les gustaban las reuniones de cabales y vivieron de su arte. Eso sí, con apreturas.

Algunos de estos artistas murieron en la miseria, como el Nitri y Manuel Torres, el primero en 1877 y el segundo en 1933. A Mairena le costó vivir solo de su arte. Lo logró cuando le dieron la Llave del Cante, en 1962, porque fue entonces cuando se hizo primera figura. Fue de los pocos cantaores puros, no comerciales, que dejó dinero en el banco. Hace unos días, un cantaor joven, de los no comerciales, me dijo que él no quería ser rico, sino un cantaor digno de serlo. Me conmovió, porque es pobre de solemnidad. Pero es feliz cantando en una peña para cuarenta aficionados. Como yo lo soy escribiendo artículos por unos cuantos euros o libros que a veces me han costado el dinero. Hace muchos años desprecié un programa de radio en una gran cadena porque me exigían flamenquito. “Juan Talega y Mairena no les interesan a nadie”, me dijo la directora de la cadena. Algo parecido le dijo Tomás Pavón a Canalejas de Puerto Real cuando fue a buscarlo a su casa de la Alameda para meterlo en su compañía: “No, Juan, yo me quedo en la Alameda, pero a compás”. Prefirió las necesidades, pero fue coherente. Vivía de prestado en la casa de su hermano Arturo y su cuñada Eloísa Albéniz, pero era feliz cantando en cuartos y pescando barbos en la Barqueta. Feliz como un pintor, un poeta o un escultor de esos que solo ganan para comer y pagar la luz y el agua. Por fortuna, los artistas flamencos viven hoy muy bien. Algunos son ricos y los más humildes tienen casa propia y un coche para trabajar. Es verdad que los hay también más tiesos que la mojama, como en otras artes. ¿Y qué? Es solo dinero.